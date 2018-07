Arsenal haalt met Uruguayaanse WK-ganger Torreira volgende versterking

Met de transfer is naar verluidt een bedrag van ruim 28 miljoen euro gemoeid. Het is onduidelijk voor hoeveel jaar Torreira bij Arsenal getekend heeft.

De verdedigende middenvelder is de vierde aanwinst voor de ploeg van manager Unai Emery. Eerder haalden de 'Gunners' doelman Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en de verdedigers Stephan Lichtsteiner (Juventus) en Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund).

Torreira maakte deel uit van de WK-selectie van Uruguay. In Rusland kwam hij in vijf wedstrijden in actie, waarvan drie keer als basisspeler. In totaal speelde hij acht interlands voor de Zuid-Amerikaanse ploeg.

Sinds de zomer van 2016 kwam Torreira uit voor Sampdoria, dat hem overnam van Pescara. In twee seizoenen speelde hij 71 competitieduels voor de Italiaanse club, waarin hij vier doelpunten maakte.

Emery is blij met de komst van Torreira. "Met Lucas Torreira hebben we een groot talent vastgelegd", zegt de Spanjaard op de website van Arsenal. "Ik heb genoten van zijn spel voor Sampdoria en we hebben het hem allemaal uitstekend zien doen met Uruguay op het WK."

Bekijk het programma in de Premier League