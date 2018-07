Michel Vonk gaat bij Jong AZ trainersduo met Koen Stam vormen

De 49-jarige Vonk was aan het begin van zijn trainersloopbaan ook al verantwoordelijk voor de beloften van AZ, de club waar hij ook als speler zijn debuut heeft gemaakt.

"Ik ben enorm blij terug te zijn bij AZ", reageert Vonk op de website van de Alkmaarders. "Ik werkte hier eerder van 2007 tot 2011. In de jaren waarin ik weg was, heeft AZ duidelijk enorme stappen gemaakt. De club streeft er ook naar om dat te blijven doen en dat is een mentaliteit die bij mij past."

"De reden dat ik nu bij Jong AZ aan de slag ga, is dat ik graag jonge spelers help bij het maken van hun laatste stap naar het eerste elftal. Het is heel mooi dat AZ mij weer die kans geeft en ik kijk ernaar uit dat samen met Koen te gaan doen."

In het voorbije seizoen fungeerde Vonk nog als rechterhand van sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel, maar beiden kregen in maart al te horen dat hun aflopende contracten niet verlengd zouden worden. De oud-speler van onder meer Manchester City was eerder hoofdverantwoordelijke bij Sparta en Telstar.

Ervaring

Bij Jong AZ gaat Vonk een duo vormen met de pas 31-jarige Stam, die hij met zijn ervaring van adviezen kan voorzien. Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg is dan ook blij met het vastleggen van de geboren Alkmaarder. "Hij is niet alleen een fijne collega, maar bovenal iemand met de kwaliteiten waarmee onze talenten de laatste stap naar AZ 1 kunnen zetten. Daarvan ben ik overtuigd."

"In de afgelopen jaren heeft Michel veel ervaring opgedaan in de Eredivisie en de Jupiler League. Ook dat is heel waardevol voor zowel onze spelers als de AZ-jeugdopleiding in zijn geheel."

Onder leiding van Martin Haar eindigden de beloften van AZ afgelopen seizoen op de zestiende plek in de Eerste Divisie. De 66-jarige clubicoon nam na 24 jaar afscheid van de club en gaat aan de slag bij zondageersteklasser RKVV Velsen.

Bekijk het programma in de Keuken Kampioen Divisie