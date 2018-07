Transfervrije Torres volgt voorbeeld Iniesta en tekent bij Japanse club

De komst van de 34-jarige Torres werd dinsdag wereldkundig gemaakt door de club uit de J1 League. Sagan Tosu maakt op de website niet bekend voor hoelang de aanvaller getekend heeft.

Torres keerde 3,5 jaar geleden terug op het oude nest bij Atlético, maar wist de hooggespannen verwachtingen nooit helemaal in te lossen. 'El Niño', die de jeugdopleiding van de Madrileense club had doorlopen, kon nooit op een vaste basisplaats rekenen.

In het voorbije seizoen moest hij het veelal met invalbeurten doen, maar kwam hij nog wel tot 45 officiële wedstrijden voor 'Los Colchoneros'. Daarin wist Torres tien keer het net te vinden. Dat bleek niet genoeg om de toenmalige bondscoach Julen Lopetegui te overtuigen om hem mee te nemen naar het WK in Rusland. Zijn laatste interland speelde de spits op het WK van vier jaar geleden.

Nadat hij op jonge leeftijd was doorgebroken en tot sleutelspeler was uitgegroeid bij Atlético, koos Torres in de zomer van 2007 voor een buitenlands avontuur bij Liverpool. Na een aantal sterke seizoenen zonder prijzen verkaste hij naar competitiegenoot Chelsea, waarmee hij een Champions League, Europa League en FA Cup won.

Na een weinig succesvol uitstapje naar AC Milan streek Torres in halverwege het seizoen 2014/2015 weer in Madrid neer. Met 'zijn' Atlético won hij dit jaar de Europa League en twee jaar geleden verloor hij in de finale van de Champions League van stadgenoot Real.

Iniesta

Met zijn vertrek naar Japan volgt Torres het voorbeeld van zijn landgenoot Andrés Iniesta. De 34-jarige clubicoon van FC Barcelona besloot na zestien seizoenen Camp Nou te verlaten en sluit op korte termijn aan bij Vissel Kobe.