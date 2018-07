Transfervrije Torres volgt voorbeeld Iniesta en tekent bij Japanse club

De komst van de 34-jarige Torres werd dinsdag wereldkundig gemaakt door de club uit de J1 League. Sagan Tosu maakt op de website niet bekend voor hoelang de aanvaller getekend heeft.

Torres keerde 3,5 jaar geleden terug op het oude nest bij Atlético, maar wist de hooggespannen verwachtingen nooit helemaal in te lossen. 'El Niño', die de jeugdopleiding van de Madrileense club had doorlopen, kon niet op een vaste basisplaats rekenen. In april besloot hij zijn aflopende contract daarom niet te verlengen.

"Dit was geen makkelijke beslissing, maar wel de juiste gezien de omstandigheden", zei de 110-voudig international van Spanje daar destijds over. "Ik heb de beslissingen van de trainer altijd geaccepteerd, maar het verschil dit jaar is dat ik een stuk minder speel en ook minder mogelijkheden zie om te spelen. Daarom ga ik op zoek naar een club waar ik wel kan spelen."

Iniesta

Met zijn vertrek naar Japan volgt Torres het voorbeeld van zijn landgenoot Andrés Iniesta. De 34-jarige clubicoon van FC Barcelona besloot na zestien seizoenen Camp Nou te verlaten en sluit op korte termijn aan bij Vissel Kobe, waar ook de Duitser Lukas Podolski speelt.

Sagan Tosu bezet momenteel, na 15 van de 34 wedstrijden, de voorlaatste positie in de hoogste Japanse divisie. Vorig seizoen werd de bescheiden club nog achtste in de J1 League. Torres treft in Tosu voornamelijk Japanse teamgenoten, maar zijn nieuwe trainer is de Italiaan Massimo Ficcadenti.

'Mijn club'

In het voorbije seizoen moest Torres het bij Atlético veelal met invalbeurten doen, maar kwam hij nog wel tot 45 officiële wedstrijden voor 'Los Colchoneros'. Daarin wist hij tien keer het net te vinden. Dat bleek niet genoeg om de toenmalige bondscoach Julen Lopetegui te overtuigen om hem mee te nemen naar het WK in Rusland.

Toch had Torres zich geen mooier laatste seizoen bij Atlético voor kunnen stellen, stelde hij na de gewonnen Europa League-finale tegen Olympique Marseille (3-0). "Ik mag me gelukkig prijzen dat ik in mijn carrière veel heb gewonnen. Maar hier droomde ik al als kind van, om met 'mijn' club een belangrijke beker te veroveren."

Successen

Nadat hij op jonge leeftijd was doorgebroken en tot sleutelspeler was uitgegroeid bij Atlético, koos Torres in de zomer van 2007 voor een buitenlands avontuur bij Liverpool. Na een aantal sterke seizoenen zonder prijzen, verkaste hij naar competitiegenoot Chelsea. Met deze club won hij een Champions League, Europa League en FA Cup.

Na een weinig succesvol uitstapje naar AC Milan streek Torres halverwege het seizoen 2014/2015 weer in Madrid neer. Met 'zijn' Atlético verloor hij twee jaar geleden de finale van de Champions League van stadgenoot Real, maar won hij dit jaar dus wel de Europa League.

In het shirt van zijn land vierde de spits grote successen. Zo schoot hij Spanje in de EK-finale van 2008 hoogstpersoonlijk langs Duitsland (1-0) en won hij vervolgens ook het WK van 2010 en het EK van 2012. In zijn 110 interlands, waarvan hij de laatste op het WK van vier jaar geleden speelde, kwam hij 38 keer tot scoren.