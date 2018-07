Argentinië beslist nog deze maand over lot bondscoach Sampaoli

Sampaoli, die nog een contract tot en met het WK van 2022 heeft, sprak maandag een uur met bondsvoorzitter Claudio Tapia en vicevoorzitter Daniel Angelic, meldt de Argentijnse bond in een verklaring.

Hoofdonderwerp van het gesprek was het voor Argentinië teleurstellend verlopen WK in Rusland. De ploeg met sterspeler Lionel Messi overleefde ternauwernood de groepsfase, waarna Frankrijk in de achtste finales met 4-3 te sterk bleek.

Onduidelijk is of de prestatie van de 58-jarige Sampaoli met de Argentijnse onder 20-ploeg, die eind juli en begin augustus een toernooi in Valencia speelt, wordt meegewogen in het besluit dat de AFA later deze maand over zijn toekomst neemt.

Sampaoli werd in mei 2017 aangesteld als bondscoach en leidde Argentinië vanuit een benarde positie naar het WK. Hij trainde eerder onder meer Sevilla en de nationale ploeg van Chili.

Messi

Het is nog onduidelijk of aanvoerder Messi beschikbaar blijft voor Argentinië. De 31-jarige sterspeler van FC Barcelona, die voor de vierde keer in zijn imposante loopbaan naast de wereldtitel greep, heeft zich nog niet uitgesproken over zijn plannen.

Twee jaar geleden na de verloren finale van de Copa América tegen Chili beëindigde Messi abrupt zijn interlandloopbaan. Kort daarna liet hij zich overhalen en stelde hij zich weer beschikbaar voor de nationale ploeg.

In Rusland speelde hij een matig toernooi met onder meer een gemiste strafschop tegen IJsland (1-1). Alleen tegen Nigeria (2-1-zege) kwam de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar tot scoren.

Argentinië speelt zijn eerstvolgende (vriendschappelijke) interland op 7 september tegen Guatemala.