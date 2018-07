Buffon (40) begint 'met enthousiasme van kind' aan avontuur bij PSG

"Ik ben hier met het enthousiasme van een kind", zei de doelman die de afgelopen zeventien jaar bij Juventus speelde. Vrijdag tekende hij voor één jaar in Parijs.

De legendarische keeper sluit op voorhand niet uit dat daar nog meerdere jaren op volgen. "Toen ik 30 jaar was, dacht ik dat ik nog twee of drie jaar te gaan had. Toen ik 34 was, dacht ik dat het nog maximaal twee jaar zou duren. Inmiddels ben ik gestopt met zulke voorspellingen."

"De rol van een keeper is minder vermoeiend dan die van een veldspeler. Een keeper van 40 jaar kun je vergelijken met een speler van 33 jaar", vindt Buffon.

Champions League

De erelijsten van de 176-voudig international van Italië en de steenrijke topclub uit Frankrijk vertonen hetzelfde hiaat. Zowel Buffon als PSG won nog nooit de Champions League.

"Ik jaag al veel langer dan PSG op die beker", zei Buffon lachend. "Maar het is geen obsessie voor mij en datzelfde geldt denk ik voor de club. Als het seizoen nog moet beginnen, kun je niet zeggen dat de Champions League je doel is. Dat zou heel gek zijn en dat zijn we niet."

Buffon benadrukte dat hem geen basisplaats in het Parc des Princes beloofd is. Met Alphonse Areola en Kevin Trapp heeft PSG twee sterke keepers onder contract staan.

"Ik ben bij zowel Parma als Juventus altijd nummer één geweest, maar niemand heeft me ooit een basisplaats beloofd. Ik heb die status altijd op het veld afgedwongen en zo zal het hier ook gaan. Bij topsport hoort concurrentie."

"Om resultaten te behalen, heb je de 25 spelers in je selectie hard nodig. Tijdens een seizoen is elke speler wel een keer de hoofdrolspeler."

Thuram

Dat Buffon steeds ouder wordt, merkt hij vooral aan de spelers om hem heen. Sommige medespelers of tegenstanders hadden zijn zoon kunnen zijn. "Ik heb bij Juve tien jaar met Lilian Thuram gespeeld. En nu ga ik hier tegen zijn zoon spelen", doelt de keeper op Marcus Thuram, de twintigjarige spits van Guingamp.

"Deze competitie wordt dankzij PSG in veel andere landen steeds meer gevolgd. Maar er zijn andere clubs met een grotere historie zoals Olympique Lyon, Saint-Étienne, Olympique Marseille en Bordeaux. Het wordt voor mij een heel nieuwe ervaring en daar kijk ik naar uit."

PSG speelt in de voorbereiding tegen Bayern München, Arsenal en Atlético Madrid. Op 4 augustus begint het nieuwe seizoen met de Super Cup tegen AS Monaco.

Bekijk het programma in de Ligue 1