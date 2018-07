El Ahmadi (33) verruilt Feyenoord definitief voor Al Ittihad

El Ahmadi tekent naar verluidt voor twee jaar bij Al Ittihad. Het is niet bekend of Feyenoord nog een transfersom ontvangt voor de 53-voudig international van Marokko, die nog tot medio 2019 onder contract stond.

Het vertrek van de 33-jarige middenvelder hing ondanks zijn doorlopende verbintenis al enige tijd in de lucht. El Ahmadi gaf direct na de uitschakeling van Marokko op het WK in Rusland al aan open te staan voor een vertrek uit Rotterdam.

De routinier begint bij Al Ittihad aan zijn tweede avontuur in het Midden-Oosten. In zijn eerste periode bij Feyenoord, van 2008 tot 2012, werd hij voor een half jaar aan Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten verhuurd.

Verdeeld over zijn twee periodes in Rotterdam speelde El Ahmadi 266 officiële duels voor Feyenoord. Zijn tweede periode, nadat hij twee jaar bij Aston Villa onder contract stond, was met de landstitel (2017), twee KNVB-bekers (2016 en 2018) en de Johan Cruijff Schaal (2017) zeer succesvol.

Voordat El Ahmadi in 2008 naar Feyenoord vertrok, stond hij vier jaar onder contract bij FC Twente, waar hij zijn loopbaan ook begon.

Sinisterra

Eerder op maandag versterkte Feyenoord zich met Luis Sinisterra. De negentienjarige Colombiaanse aanvaller komt over van Once Caldas uit zijn vaderland. Sinisterra ondertekent - als alle details zijn afgewikkeld - een contract voor drie jaar tot de zomer van 2021 in De Kuip, met daarin een optie voor nog eens twee seizoenen.

Het is nog onduidelijk wanneer de buitenspeler definitief aan kan sluiten bij de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst en speelgerechtigd is, aangezien de formele afhandeling van de transfer, waaronder de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning, nog enige tijd in beslag zal nemen.

Sinisterra was vorig jaar ook al dicht bij een vertrek naar Europa, maar op het laatste moment ketste zijn overgang naar de Belgische kampioen Club Brugge af. De talentvolle rechtspoot heeft in diverse jeugdelftallen van Colombia gespeeld. Hij werd al langere tijd intensief gevolgd door de scouting van Feyenoord.

Sinisterra is de tweede aanwinst van Feyenoord voor het komende seizoen. De Rotterdammers plukten eerder al de transfervrije middenvelder Yassin Ayoub weg bij FC Utrecht.

Haps

Feyenoord is maandag zonder Ridgeciano Haps vertrokken naar Zwitserland voor een trainingskamp tot en met zaterdag in Thun. De 25-jarige verdediger heeft last van een beenblessure.

De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie meldt dat het erop lijkt dat Haps de voorbereiding op het nieuwe seizoen "in elk geval voor een aanzienlijk deel" moet missen.

Ook de WK-gangers van Feyenoord (de Deen Nicolai Jörgensen, de Australiër Brad Jones, de Marokkaan Sofyan Amrabat en de Peruaan Renato Tapia) ontbreken in de 27-koppige spelersgroep.

Feyenoord doet in Zwitserland mee aan de 54e editie van de Uhrencup. De equipe van Van Bronckhorst speelt in dat toernooi in Biel tegen de Zwitserse kampioen Young Boys (woensdag) en FC Basel (vrijdag).