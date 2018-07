Luis Enrique volgt Hierro op als bondscoach Spanje

Het nieuws komt een dag nadat Hierro zijn werkzaamheden neerlegde. De oud-international was technisch directeur bij de RFEF en werd twee dagen voor het WK benoemd tot opvolger van bondscoach Julen Lopetegui.

Lopetegui werd aan de kant gezet, omdat hij zonder medeweten van de bond een contract bij Real Madrid had getekend. Onder Hierro werd Spanje in de achtste finales van het WK na penalty's uitgeschakeld door gastland Rusland.

De 48-jarige Enrique vertrok vorige zomer na een periode van drie jaar als coach van Barcelona. Met de topclub veroverde hij de Champions League, twee landstitels, drie keer de Copa del Rey, het WK voor clubs en de Europese Super Cup.

De voormalig middenvelder van Real Madrid en Barcelona, die 61 keer voor de Spaanse ploeg uitkwam, had eerder AS Roma en Celta de Vigo onder zijn hoede.

Financieel

Voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond is blij met de aanstelling van Enrique, die na een jaar zonder klus meerdere opties had om zijn loopbaan weer op te pakken.

"Hij voldoet aan alle voorwaarden die wij van een bondscoach verwachten. Het mooie is dat hij financieel gezien betere mogelijkheden had als trainer, maar voor het nationale team heeft gekozen", aldus de preses.

Volgens buitenlandse media was ook Roberto Martínez in de race voor het bondscoachschap van de wereldkampioen van 2010 en de Europees kampioen van 2008 en 2012. De Spanjaard staat momenteel met België in de halve finales van het WK.

Molina

RFEF-voorzitter Rubiales maakte maandag bovendien bekend dat oud-doelman José Francisco Molina de rol van technisch directeur overneemt van Hierro.

Molina speelde voor onder meer Atlético Madrid en Deportivo La Coruña. De negenvoudig international van Spanje, die de EK's van 1996 en 2000 en het WK van 1998 meemaakte, veroverde met Atlético de 'dubbel' in het seizoen 1995/1996. Hij was de afgelopen jaren trainer in Hongkong, India en Mexico.

De eerstvolgende wedstrijd van Spanje is op 8 september, wanneer Engeland de eerste tegenstander is in de nieuwe Nations League. Drie dagen later staat een duel met Kroatië op het programma.