Memphis meldt zich zes dagen te laat bij Olympique Lyon

"Ik mis slechts één van de 27 spelers vandaag en dat is Memphis. Hij zal een boete krijgen wanneer hij er weer is. Hij had vijf weken vakantie, net als iedereen", zei Lyon-trainer Bruno Genesio destijds op een persconferentie.

Maandag Twitterde Lyon een foto van Memphis, die in het krachthonk bezig is met een oefening, met de begeleidende tekst "Memphis is back!".

Het is nog altijd onduidelijk waarom Memphis, die nog een contract voor drie jaar heeft bij Lyon en de afgelopen maanden veelvuldig met een transfer naar AC Milan in verband werd gebracht, dinsdag ontbrak op de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Memphis maakte de voorbije jaargang de nodige indruk bij Lyon. Hij scoorde in alle competities maar liefst 22 keer en gaf bovendien zeventien assists.

Hattrick

De laatste wedstrijd van Memphis voor Lyon dateert van 19 mei, toen de oud-speler van PSV en Manchester United zijn ploeg met een hattrick de weg wees in het gewonnen thuisduel met OGC Nice (3-2).

Vervolgens kwam de buitenspeler, die ook als spits aardig uit de voeten kan, nog in actie voor het Nederlands elftal, dat vriendschappelijk tegen Slowakije en Italië speelde. Beide wedstrijden eindigden in 1-1.

De eerste officiële wedstrijd van Lyon in het nieuwe seizoen is op zaterdag 11 augustus. In het Parc Olympique Lyonnais is Amiens de tegenstander in de eerste speelronde van de Ligue 1.

Lyon eindigde afgelopen seizoen achter kampioen Paris Saint-Germain en AS Monaco als derde in de Ligue 1, waarmee het Champions League-voetbal veiligstelde.

