Barcelona-middenvelder Paulinho keert al na jaar terug naar China

Paulinho verruilde opvallend genoeg twaalf maanden geleden nog voor maar liefst 40 miljoen euro Guangzhou Evergrande voor FC Barcelona en tekende bij de Spaanse grootmacht een contract voor vier jaar tot de zomer van 2021.

De ervaren controleur is blij dat hij nu weer zijn loopbaan kan vervolgen bij de club waar hij tussen 2015 en 2017 ook al speelde en heeft hoge verwachtingen van het komende jaar in de China Super League.

"Het niveau van de Chinese competitie is in het afgelopen jaar sterk gegroeid. Ik kies voor een terugkeer in deze competitie en hoop dat ik Guangzhou naar veel prijzen kan leiden", zegt hij op de website van Guangzhou Evergrande.

Landstitel

Paulinho liet bij FC Barcelona een prima indruk achter. Hij veroverde met Barça zowel de landstitel als de nationale beker. Paulinho kwam in totaal tot 49 officiële wedstrijden, waarin hij negen doelpunten maakte.

De rechtspoot was met Brazilië deze zomer ook actief op het WK in Rusland. Hij scoorde de winnende treffer in het met 1-0 gewonnen groepsduel met Servië, maar kon niet voorkomen dat de titelfavoriet al in de kwartfinales werd uitgeschakeld door België na een 2-1-nederlaag.

Paulinho was in het verleden ook actief bij Tottenham Hotspur, LKS Lodz uit Polen, FC Vilnius uit Litouwen en Corinthians, Bragantino en Pao de Acucar uit zijn vaderland.