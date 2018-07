Duitse voetbalbond wil dat Özil zich uitspreekt over foto met Erdogan

Özil ging in mei samen met Ilkay Gündogan, beiden van Turkse afkomst, op de foto met de omstreden Erdogan. De twee ploeggenoten bij het Duitse elftal hebben direct veel kritiek gekregen, al was Gündogan de enige die op alle ophef heeft gereageerd.

"Het klopt dat Özil nog niks van zich heeft laten horen. Dat is teleurstellend, want de fans hebben vragen en verwachten een antwoord", zegt voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse voetbalbond zondag in gesprek met Kicker.

"Voor mij is het duidelijk dat Mesut, als hij terugkomt van zijn vakantie, alsnog met een verklaring komt. Daar hebben de fans recht op en dat is ook voor zijn eigen bestwil."

Politiek

Hoewel Gündogan al direct duidelijk maakte dat de foto niet vanwege politieke doeleinden online was gezet, nam een deel van de Duitse aanhang daar geen genoegen mee. Zowel Gündogan als Özil werd in aanloop naar het WK in oefenduels uitgefloten door de eigen fans.

Özil kreeg ook tijdens het voor Duitsland dramatisch verlopen WK veel kritiek en werd in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden (2-1 winst) gepasseerd door bondscoach Joachim Löw. De middenvelder van Arsenal mocht in het laatste duel met Zuid-Korea wel weer starten, maar die wedstrijd werd met 0-2 verloren.

De 'Mannschaft' was het WK al begonnen met een 0-1-nederlaag tegen Mexico en eindigde zeer verrassend op de laatste plaats in groep F. Duitsland werd zo voor het eerst in de historie al in de groepsfase uitgeschakeld.