Spaanse voetbalbond gaat niet verder met Hierro als bondscoach

De RFEF heeft Hierro nog wel aangeboden terug te keren in zijn rol als technisch directeur, maar daar ziet hij vanaf, omdat hij van mening is dat hij toe is aan een andere uitdaging.

De RFEF nam slechts één dag voor de start van het WK afscheid van Lopetegui, omdat die in het geheim onderhandeld zou hebben met zijn nieuwe club Real Madrid.

Bovendien was de RFEF teleurgesteld door het vertrek van de voormalig doelman, omdat hij in mei nog een nieuw contract tekende dat doorliep tot en met het EK van 2020.

"Dit is een ongelukkige en zeer complexe situatie, maar de RFEF kon in dit geval niet anders. De onderhandelingen hebben plaatsgevonden zonder dat wij daarvan wisten. Pas vijf minuten vóór het persbericht van Real Madrid kwam, zijn wij ingelicht. Dat is niet zoals het hoort", zei voorzitter Luis Rubiales destijds op een speciaal belegde persconferentie in Krasnodar.

Real Madrid

Nog geen twee uur nadat het wegsturen van Lopetegui bekend werd gemaakt, meldde de RFEF dat Hierro als bondscoach zal fungeren tijdens het WK. De voormalig topverdediger van onder meer Real Madrid was als technisch directeur al aanwezig in Rusland.

Hierro slaagde er niet in Spanje naar de wereldtitel te loodsen. De wereldkampioen van 2010 wist nog wel de groep - met daarin Portugal, Iran en Marokko als tegenstanders - te winnen, maar ging vervolgens in de achtste finales verrassend na strafschoppen onderuit tegen Rusland.

Hierro speelde als centrale verdediger ruim 400 competitiewedstrijden voor Real Madrid (102 doelpunten) en kwam tot 89 interlands (29 doelpunten) voor Spanje.

De trainerscarrière van Hierro is een stuk minder indrukwekkend. Hij was in het seizoen 2014/2015 assistent bij Real Madrid en in het seizoen 2016/2017 hoofdtrainer van Real Oviedo in de Segunda Division.

Hierro trad in november vorig jaar voor de tweede keer als technisch directeur in dienst bij de RFEF, nadat hij eerder van 2007 tot en met 2011 die functie bekleedde, een succesvol dienstverband waarin Spanje zowel de Europese- als de wereldtitel veroverde.