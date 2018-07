Feyenoord koopt voor 3,5 miljoen eerste pakket aandelen investeerders terug

Feyenoord meldt zondag op de clubsite dat voor 3,5 miljoen euro meer dan 10 procent van de aandelen is overgenomen van de VvF. De bedoeling is dat in de toekomst verdere terugkoop zal volgen.

De VvF hielp Feyenoord uit de brand door tussen 2010 en 2012 in totaal 32,5 miljoen euro op te halen voor de club. In ruil daarvoor kregen de investeerders 49,9 procent van de aandelen in handen.

Destijds werd al afgesproken dat zij uiteindelijk hun inleg terug zouden krijgen. Nu het financieel beter gaat met de club, acht Feyenoord de tijd rijp om daar een begin mee te maken.

"De Vrienden hebben daar recht op nu Feyenoord weer kerngezond is", gaf directeur Jan de Jong in januari al aan bij de nieuwjaarsreceptie. "Al was het maar omdat het échte vrienden zijn gebleken. Zij waren er toen we het 't hardst nodig hadden."

Wanneer Feyenoord een tweede pakket aandelen terugkoopt, is op dit moment nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van de financiële resultaten van de club, omdat terugkoop in de toekomst wordt gefinanceerd uit onder meer spelersverkopen en bonussen uit Europees voetbal.