PSV verliest met 5-3 van Anderlecht, Ajax gelijk tegen Steaua Boekarest

Luuk de Jong, Gaston Pereiro en Steven Bergwijn namen bij PSV-Anderlecht respectievelijk in de tiende, 22e en 49e minuut de 1-1, 2-1 en 3-3 voor hun rekening.

PSV was verre van compleet en speelde beide helften met compleet verschillende elftallen. Jeroen Zoet, Jorrit Hendrix en Nick Viergever waren om verschillende redenen niet inzetbaar en ook de WK-gangers Hirving Lozano, Albert Gudmundsson en Santiago Arias ontbraken nog vanwege vakantie.

De kersverse trainer Mark van Bommel zat niet op de bank bij PSV. De opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu heeft nog een aantal dagen vrijaf, nadat hij als assistent van bondscoach Bert van Marwijk met Australië deelnam aan het WK in Rusland.

PSV speelt deze maand nog vriendschappelijk tegen Xamax Neuchâtel (14 juli), Galatasaray (18 juli), Olympiakos Piraeus (24 juli) en Valencia (28 juli), waarna op 4 augustus in het eigen Philips Stadion de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal volgt tegen Feyenoord.

Ajax

Ajax wist zaterdag twee oefenwedstrijden niet in winst om te zetten. De Amsterdammers gingen 's middags in Putten met de tweede keus met 3-1 onderuit tegen FC Nordsjaelland. 's Avonds werd in Hattem met 1-1 gelijk gespeeld tegen Steaua Boekarest.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde tegen de Roemenen in de sterkst mogelijke formatie. Het enige doelpunt werd vlak voor rust gemaakt door Carel Eiting, die raak schoot op aangeven van David Neres. Ajax trad aan met spelers als doelman André Onana, Matthijs de Ligt, Klaas-Jan Huntelaar en de nieuwelingen Perr Schuurs en Zakaria Labyad.

Eerder op dag was de negentienjarige Zuid-Afrikaanse verdediger Dean Solomons verantwoordelijk voor de eretreffer tegen het Deense Nordsjaelland. De voor zeven miljoen euro van KV Mechelen overgekomen Burkinees Hassane Bandé maakte zijn opwachting in de basisopstelling.

Ajax verloor eerder in deze voorbereiding met 3-1 van SC Preussen Münster, maar won wel met 7-0 van VVSB en met 9-0 van SV Lippstadt 08.

Feyenoord

Feyenoord sloot ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend af. De Rotterdammers waren na de 8-1 zege op SDC Putten met 2-0 te sterk voor het Zeeuws Elftal.

In de matige eerste helft kwam Feyenoord niet tot scoren, maar zette in de tweede helft een tandje bij en dat resulteerde al snel in doelpunten van Dylan Vente en Sam Larsson.

Trainer Giovanni van Bronckhorst stuurde tien nieuwe spelers het veld in na de rust. Alleen doelman Justin Bijlow bleef negentig minuten onder de lat staan.

Feyenoord speelt voor de confrontatie tegen PSV nog tegen BSC Young Boys (11 juli), FC Basel (13 juli), Fenerbahçe (21 juli) en Levante (29 juli).