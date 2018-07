Krafth vervangt geschorste Lustig bij Zweden, Engeland met vertrouwde elf

De Zweedse bondscoach Janne Andersson stuurt ook Sebastian Larsson weer het veld in. De middenvelder was in de gewonnen achtste finale tegen Zwitserland (1-0) geschorst en lost Gustav Svensson weer af.

Bij Engeland stond er een vraagteken achter de naam van Dele Alli. De middenvelder moest tegen Colombia voortijdig naar de kant met een blessure, maar blijkt op tijd fit voor het treffen met de Scandinaviërs. Er waren ook twijfels over Jamie Vardy, maar zijn liesblessure weerhoudt de spits er niet van op de bank plaats te nemen.

Het team van bondscoach Gareth Southgate draaide dinsdag overuren in de achtste finale tegen Colombia. Toen het na negentig minuten reguliere speeltijd en een half uur verlenging nog 1-1 stond, moest een penaltyserie de beslissing brengen. Daarin rekende Engeland na 22 jaar met een nationaal trauma af: 4-3.

Laatste vier

Zowel Zweden als Engeland wacht al enige tijd op een plek bij de laatste vier op een WK. De Scandinaviërs strandden in 1994 in de halve finales na verlies tegen Brazilië. En vier jaar eerder bleken 'The Three Lions' niet opgewassen tegen de latere kampioen West-Duitsland.

Het eerste fluitsignaal van onze landgenoot Björn Kuipers in de Samara Arena klinkt om 16.00 uur. De winnaar speelt woensdag tegen gastland Rusland of Kroatië, die elkaar later op zaterdag in Sochi treffen.

Opstelling Zweden: Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen.

Opstelling Engeland: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Alli, Henderson, Lingard; Sterling, Kane.