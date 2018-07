Paris Saint-Germain legt legende Buffon (40) voor een jaar vast

De 40-jarige Buffon maakte in mei bekend dat hij na zeventien jaar vertrok bij Juventus en sindsdien deden geruchten over een overstap naar PSG al de ronde in buitenlandse media.

"Voor het eerst in mijn loopbaan verlaat ik Italië en alleen het project van PSG heeft me overgehaald. Ik heb de club in de laatste jaren gevolgd en ken de dromen van iedereen die de club een warm hart toedraagt", aldus de 175-voudig international van Italië.

Nasser Al-Khelaifi is dolgelukkig met de komst van Buffon. "Zijn loopbaan en zijn persoonlijkheid maken hem een van de meest bewonderde en gerespecteerde spelers ter wereld", aldus de Qatarees.

"Op 40-jarige leeftijd heeft hij nog steeds passie voor het voetbal en hij wil ons helpen bij het bereiken van onze doelen door zijn ervaring door te geven."

Paris Saint-Germain domineert momenteel in Frankrijk met vijf landstitels in zes jaar, maar Europees succes bleef uit. In de Champions League kwam de club de laatste jaren niet voorbij de kwartfinales.

Van der Sar

Buffon stapte in de zomer van 2001 voor ruim 50 miljoen euro over van Parma naar Juventus, waar hij Edwin van der Sar opvolgde als eerste doelman. Sindsdien heeft de keeper 639 Serie A-wedstrijden gespeeld voor de club uit Turijn.

De recordinternational van Italië (176 interlands) bleef Juventus altijd trouw, ook toen de club in 2006 vanwege een matchfixingschandaal werd teruggezet naar de Serie B.

In totaal won Buffon achttien prijzen met Juve: negen keer de landstitel, vier keer de beker en vijf keer de Super Cup. De kampioenschappen van 2005 en 2006 werden afgepakt van de 'Oude Dame'. Afgelopen seizoen pakten Buffon en Juve hun zevende landstitel op rij.

'Gigi', die in 1999 met Parma de UEFA Cup won, heeft geen Europese prijs veroverd met Juventus. Hij stond wel drie keer in de Champions League-finale, maar dat leverde geen succes op.