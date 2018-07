Vitesse huurt 36-voudig Portugees international Eduardo van Chelsea

Eduardo sluit direct aan bij het trainingskamp van Vitesse. De 35-jarige keeper is al gearriveerd in Oostenrijk.

"Ik hoop nu weer veel aan spelen toe te komen", vertelde Eduardo, die bij Vitesse rugnummer 1 krijgt. "Ik kan met mijn ervaring rust brengen en de verdediging neerzetten. Ik sta te popelen om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de groep."

Eduardo staat sinds 2016 onder contract bij Chelsea, waar hij in twee seizoenen geen speeltijd in de hoofdmacht kreeg. Eerder kwam hij uit voor onder meer Dinamo Zagreb, Benfica, Sporting Braga en Genoa.

Hij speelde 36 interlands voor de Portugese nationale ploeg en maakte deel uit van de selectie die in 2016 Europees kampioen werd.

Donderdag legde Vitesse de Nigeriaan Hilary Gong vast. De vleugelaanvaller komt over van het Slowaakse AS Trencin.

Eerder haalde Vitesse al Matus Bero (Trabzonspor), Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (USM Alger), Jake Clarke-Salter (Chelsea, huur), Max Clark (Hull City) en Danilo Doekhi (Ajax).

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard voegde twee spelers aan de selectie toe. Het gaat om verdediger Rubén Ramirez en middenvelder George Mells. De 22-jarige Ramirez, die in het bezit is van zowel een Venezolaans als een Portugees paspoort, komt over van het Venezolaanse Atlético Venezuela en tekende voor één jaar, met een optie voor nog eens twee jaar.

De 21-jarige Australiër Mells kwam een contract voor één jaar overeen met Fortuna Sittard, dat komend seizoen na zestien jaar terugkeert in de Eredivisie. Hij is afkomstig van Adelaide United.

Technisch directeur Mustafal Aztopal van de Limburgse club is blij met de komst van beide spelers. "George en Rubén zijn beiden jonge en getalenteerde spelers. Rubén kwam in zijn geboorteland uit op het hoogste profniveau. Hij is een echte winnaar, die hard kan zijn als het moet."

"Ook George kwam in zijn geboorteland uit op het hoogste niveau en wist daar met Adelaide United een kampioenschap in de wacht te slepen", vervolgt Aztopal. Die ervaringen zijn van grote toegevoegde waarde voor de selectie."

Fortuna legde donderdag ook al de achttienjarige Hongaarse aanvaller Aron Dobos voor vier jaar vast. Eerder haalde de club uit Sittard al Mark Diemers (De Graafschap), Andrija Novakovich (Reading), en Alessandro Ciranni (MVV Maastricht).