Kluivert kiest als eerbetoon aan Nouri voor rugnummer 34 bij AS Roma

"Waarom 34? Appies nummer. Mijn gebeden en mijn rugnummer zijn voor jou, mijn vriend en broer, die me zoveel heeft geleerd", schrijft Kluivert vrijdag op zijn Instagram-pagina.

Nouri speelde in het seizoen 2016/2017 met rugnummer 34 in de hoofdmacht van Ajax. Kluivert maakte dat jaar ook zijn debuut voor de Amsterdammers en hij speelde ook in Jong Ajax met Nouri.

In de voorbereiding op het seizoen 2017/2018 kreeg Nouri bij een vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartritmestoornissen. Hij moest op het veld gereanimeerd worden en hield er door een zuurstoftekort hersenschade aan over. Volgens zijn artsen zal Nouri nooit meer normaal kunnen functioneren.

Boateng

Kluivert, die vorige maand voor vijf jaar bij Roma tekende, is niet de eerste speler die een eerbetoon aan Nouri brengt. Spelers als Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Anwar El Ghazi juichten als ze gescoord hadden door drie en vier vingers (ook als verwijzing naar rugnummer 34) op te steken.

Ghanees international Kevin-Prince Boateng droeg bij Eintracht Frankfurt onder zijn wedstrijdshirt een wit T-shirt met daarop de naam van Nouri en de tekst 'praying 4 you'.

Vorige maand erkende Ajax dat de club aansprakelijk is voor de situatie van Nouri. De familie van de speler oordeelde op basis van deskundigen dat de verleende medische zorg op het fatale moment onvoldoende was en stapte in mei naar de arbitragecommissie van de KNVB. De familie wilde dat Ajax zijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid erkende en dat deed de Amsterdamse club.