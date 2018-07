'El Ahmadi verlaat Feyenoord voor Saoedische club Al Ittihad'

Volgens Voetbal International gunt Feyenoord de 33-jarige middenvelder een transfervrij vertrek, hoewel zijn contract in De Kuip nog een jaar doorloopt.

Het Franse Stade de Reims, dat naar de Ligue 1 gepromoveerd is, zou El Ahmadi ook willen binnenhalen, maar de Marokkaans international geeft de voorkeur aan de achtvoudig kampioen van Saoedi-Arabië. Zowel Feyenoord als Al Ittihad heeft de transfer nog niet bevestigd.

El Ahmadi gaf direct na de uitschakeling van Marokko op het WK in Rusland al aan open te staan voor een vertrek bij Feyenoord. "Ik heb aanbiedingen van drie à vier clubs gekregen. Ik wil er rustig naar kijken, maar de kans is groot dat ik het shirt van Feyenoord niet meer draag", zei hij. Momenteel viert El Ahmadi nog vakantie.

Clasie

Als de transfer naar Al Ittihad afgerond is, begint El Ahmadi aan zijn tweede avontuur in het Midden-Oosten. In zijn eerste periode bij Feyenoord, van 2008 tot 2012, werd hij voor een half jaar aan Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten verhuurd.

Verdeeld over zijn twee periodes in Rotterdam speelde El Ahmadi 266 officiële duels voor Feyenoord. Zijn tweede periode, nadat hij van twee jaar bij Aston Villa onder contract stond, was met de landstitel (2017), twee KNVB-bekers (2016 en 2018) en de Johan Cruijff Schaal (2017) zeer succesvol. In het kampioensjaar werd hij verkozen tot beste speler van de Eredivisie.

Jordy Clasie lijkt een logische vervanger voor El Ahmadi. De middenvelder zei in de winterstop graag terug te keren bij Feyenoord. De 27-jarige Noord-Hollander staat nog tot medio 2020 onder contract bij Southampton, dat hem afgelopen seizoen aan Club Brugge verhuurde. Bij de Belgische club had de zeventienvoudig Oranje-international geen vaste basisplaats.

Ayoub

Feyenoord legde voor komend seizoen al een andere middenvelder vast. Yassin Ayoub kwam transfervrij over van FC Utrecht en hij is met de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst al aan de voorbereiding begonnen.

Daartegenover staat het vertrek van Bilal Basaçikoglu (Kayserispor), Simon Gustafson (FC Utrecht) en Gustavo Hamer (PEC Zwolle). Bovendien liet spits Nicolai Jörgensen weten dat hij wil vertrekken.