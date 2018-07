Nigeriaan Gong (19) achtste aanwinst Vitesse, oud-NEC'er Grot naar VVV

De negentienjarige Gong tekent een contract voor vier jaar bij Vitesse. Hij debuteerde in april 2017 voor de Slowaakse club Trencin, waar hij in 38 officiële wedstrijden tot 12 doelpunten en 12 assists kwam.

"De Eredivisie staat bekend als een competitie waarin jonge speler volop de kansen krijgen. Ik hoop mij snel aan te passen aan de nieuwe omgeving om vervolgens de ware Hilary Gong te laten zien", aldus Gong op de website van Vitesse.

Technisch directeur Marc van Hintum: "Hilary is een razendsnelle buitenspeler die op beide flanken kan spelen. We hadden hem al langer op onze radar staan. Hij heeft heel veel potentie. En hoewel hij nog jong is, heeft hij het heel goed gedaan bij AS Trencin."

Het slagvaardige Vitesse haalde eerder al Matus Bero (Trabzonspor), Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (USM Alger), Jake Clarke-Salter (Chelsea, huur), Max Clark (Hull City) en Danilo Doekhi (Ajax).

VVV

Competitiegenoot VVV verwelkomde aanvaller Grot van Leeds United op huurbasis en middenvelder Tino-Sven Susic van Royal Antwerp FC.

De twintigjarige Grot speelde eerder in de Eredivisie voor NEC, waar hij vorig jaar zomer een transfer naar Engeland afdwong. Bij Leeds kwam hij afgelopen seizoen in twintig duels tot één doelpunt.

"Jay-Roy is jong, snel, technisch vaardig en heeft veel dreiging in zijn spel", zegt manager voetbalzaken Stan Valckx op de website van VVV. "Vaak zien mensen hem als centrumspits, maar hij is een vleugelspeler en is zeker van toegevoegde waarde voor ons."

Susic (26) is negenvoudig international van Bosnië-Herzegovina en komt transfervrij over. "Tino is een linksbenige aanvallende middenvelder. Echt een aanwinst. Hij is creatief, heeft een goed schot en pakt regelmatig zijn doelpuntjes mee", aldus Valckx.