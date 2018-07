Real Madrid legt 40 miljoen euro neer voor Spaanse rechtsback Odriozola

Odriozola tekent een contract tot medio 2024 in Madrid. Real meldt niets over de transfersom, maar die bedraagt volgens diverse media maar liefst 40 miljoen euro.

In oktober vorig jaar maakte Odriozola zijn debuut als international van Spanje onder de toenmalige bondscoach Julen Lopetegui, die vlak voor het WK werd ontslagen en in het nieuwe seizoen trainer van Real is.

Tot dusver speelde Odriozola vier interlands voor Spanje, waarin hij één keer scoorde. Namens Real Sociedad kwam de verdediger tot 57 officiële duels, één treffer en negen assists.

Odriozla is de tweede grote aankoop van Real in deze zomer. Eerder gaf de Champions League-winnaar zo'n 45 miljoen euro uit aan het Braziliaanse toptalent Rodrygo (17) van Santos. De aanvaller komt pas in juli 2019 bij de club.