Cristiano Ronaldo verruilt Real Madrid na negen jaar voor Juventus

Real meldt dinsdag in een statement dat de club de wens van Ronaldo om naar Juventus te gaan heeft ingewilligd. De Madrilenen doen geen uitspraken over de hoogte van de transfersom.

Volgens diverse media betaalt de Italiaanse kampioen 105 miljoen euro voor de 33-jarige sterspeler. Dat is 11 miljoen meer dan Real Madrid in 2009 aan Manchester United betaalde voor de Portugees. Destijds was hij de duurste speler ter wereld, een record dat momenteel met 222 miljoen euro in handen is van Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar.

In Ronaldo's contract bij Real Madrid was een afkoopsom van 1 miljard euro opgenomen, maar omdat hij in onmin zou leven met het bestuur van de club mocht hij voor een aanzienlijk lager bedrag vertrekken.

Volgens Italiaanse media gaat Ronaldo bij Juventus 30 miljoen euro per jaar verdienen. Dat is zo'n 10 miljoen meer dan zijn jaarsalaris bij Real Madrid. Lionel Messi is met een geschat jaarsalaris van 40 miljoen euro de best betaalde speler ter wereld, gevolgd door Neymar van Paris Saint-Germain (36,8 miljoen).

Duurste transfers ooit Neymar: 222 miljoen euro

(Barcelona naar PSG)

Kylian Mbappé: 180 miljoen euro

(AS Monaco naar PSG)

Philippe Coutinho: 120 miljoen euro

(Liverpool naar Barcelona)

Ousmane Dembélé: 105 miljoen euro

(Dortmund naar Barcelona)

Paul Pogba: 105 miljoen euro

(Juventus naar Manchester United)

Cristiano Ronaldo: 105 miljoen euro

(Real Madrid naar Juventus)

Champions League

De transfer van Ronaldo komt niet als een verrassing. Hij werd al weken in verband gebracht met de Italiaanse club, nadat hij kort na de met 3-1 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool op 26 mei voor het eerst zinspeelde op een vertrek bij Real. "Het was heel mooi om speler van Real Madrid te zijn geweest", zei hij.

Eerder had hij nog meermaals gezegd de rest van zijn carrière bij de 'Koninklijke' te willen blijven spelen. Met liefst 450 treffers in 438 duels is hij topscorer aller tijden van de Spaanse topclub, die in het statement van dinsdag schrijft dat het Ronaldo veel dank verschuldigd is. "Hij heeft bewezen de beste van de wereld te zijn in een van de mooiste periodes van onze club."

Ronaldo won de Champions League in mei voor de derde keer op rij met Real en voor de vijfde keer in zijn carrière. In 2016 leidde hij Portugal naar EK-winst en op zijn enorme erelijst staan daarnaast vijf landskampioenschappen, vijf nationale bekers, drie Super Cups in Engeland en Spanje, twee Europese Super Cups en vier keer het WK voor clubs.

Juventus wordt de vierde club in de loopbaan van Ronaldo, die debuteerde bij Sporting Lissabon. Real benadrukt dat Madrid voor altijd "een thuis" voor hem zal zijn. "Hij is en blijft een van de symbolen van Real."