Vitesse haalt met Ajax-verdediger Doekhi zevende nieuweling binnen

De centrumverdediger is al de zevende nieuweling voor Vitesse, dat eerder Matus Bero (Trabzonspor), Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (USM Alger), Jake Clarke-Salter (Chelsea, huur) en Max Clark (Hull City) binnenhaalde.

Doekhi, die vorig jaar met Jong Ajax kampioen werd in de Eerste Divisie, heeft voor vier jaar getekend in Arnhem. De Amsterdammers hadden de geboren Rotterdammer in 2016 overgenomen van Excelsior. Van een debuut in het eerste elftal kwam het nooit.

"Met Jong Ajax hebben we een geweldig jaar achter de rug'', laat Doekhi op de website van zijn nieuwe werkgever weten. "Na het kampioenschap was voor mij de vraag of ik bij Jong Ajax wilde blijven, of een stap naar de Eredivisie wilde maken. Vitesse speelt verzorgd voetbal en dat ligt mij goed. Ik hoop mij snel aan te passen aan het niveau en ga met veel vertrouwen de concurrentiestrijd aan."

Volgens technisch directeur Marc van Hintum past de komst van Doekhi in het beleid van de club om naar interessante spelers in eigen land te kijken. "Doekhi heeft een goed seizoen achter de rug en wij zien veel potentie in hem. Hij is nog jong, maar maakt een volwassen indruk. Met de komst van Doekhi hebben we de posities centraal achterin meer dan dubbel bezet."

Doekhi, een neefje van oud-international Winston Bogarde, moet met onder anderen de nieuwelingen Thelander en Clarke-Salter strijden om een plek centraal achterin. Vitesse zag met Guram Kashia (naar San José Earthquakes) en Matt Miazga (die terugkeerde naar Chelsea) het vaste duo achterin vertrekken.