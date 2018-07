Technisch directeur Van Leeuwen: 'Het is twee voor twaalf bij FC Twente'

Twente heeft door miljoenenclaims van de Belastingdienst (4,4 miljoen euro) en de zaakwaarnemer van ex-speler Jesus Corona (6,3 miljoen) dringend geld nodig. Bovendien onderhandelen de Tukkers nog steeds met de gemeente over een garantstelling van 7 miljoen euro.

Vorige week werd bekend dat een groep investeerders bereid is gevonden om 8 miljoen euro in Twente te steken. Daarmee zijn de problemen voor de Eerste Divisie-club, die komend seizoen met een veel kleinere begroting moet werken, echter nog lang niet over.

"Iedereen moet weten dat het twee voor twaalf is", zegt Van Leeuwen in gesprek met de NOS. "Deze club is te groot om om te vallen, maar dat is heel grote bedrijven ook weleens gebeurd."

De technisch directeur hoopt de selectie van Twente zo snel mogelijk aan te kunnen vullen. De landskampioen van 2010 haalde al Wout Brama, Tim Hölscher, Ulrich Bapoh en Matt Smith, maar Van Leeuwen wil het liefst nog "acht tot tien" nieuwe spelers verwelkomen in Enschede.

Selectie

Het transferbudget is echter zeer beperkt en dus is het de vraag of Twente in staat is om de selectie dermate te versterken dat de club dit seizoen direct mee kan doen om promotie naar de Eredivisie, iets wat Twente wel als ambitie heeft uitgesproken.

"De situatie is zorgwekkend, maar Twente heeft ook ontzettend veel supporters en ontzettend veel sponsors", zegt Van Leeuwen. "Die mensen doen er echt alles aan. Er is een beweging op gang gekomen na de degradatie. Dat vind ik echt ongehoord en bijna cult. Daar klampen we ons aan vast."

Brama, die tussen 2005 en 2014 al onder contract stond bij Twente en dit seizoen dus terugkeert in Enschede, maakt zich nog geen zorgen. "Ik heb er vertrouwen in dat de mensen die aan het werk moeten, hun werk gaan doen. Hopelijk komt het met de club, de gemeente en de investeerders ook goed."

FC Twente begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen dinsdag met een 0-10-overwinning op GFC Goor. De ploeg van trainer Marino Pusic speelt op 17 augustus tegen Sparta Rotterdam (aftrap 20.00 uur) zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.