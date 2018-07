Dean Gorré na drie jaar terug als bondscoach Suriname

Zijn doel is om het Surinaamse elftal te kwalificeren voor de Gold Cup, het belangrijkste toernooi van de CONCACAF, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

In 2015 was Gorré, wiens aanstelling mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de FIFA, ook al coach van het Surinaamse elftal. Doel was toen om het WK in Rusland te halen, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Gorré gaat fulltime in Suriname aan de slag. In 2015 reisde hij nog op en neer. Behalve het trainen van 'Natio', zal hij ook werken aan versterking van de SVB op organisatorisch gebied.

Rolmodel

Volgens Gorré staat er op marketinggebied ook veel te gebeuren rond de nationale ploeg. Het is de bedoeling de Surinaamse internationals meer bekendheid in binnen- en buitenland te geven, zodat ze als rolmodel voor jonge Surinamers kunnen fungeren.

"Dit hebben we lange tijd niet gehad, maar in de jaren zeventig stond het Surinaamse voetbal op een hoog niveau. Dat willen we weer terug", aldus de voormalige middenvelder.

Gorré was in het verleden assistent-coach bij Stoke City en Southampton en stond kort aan het roer bij RBC Roosendaal. Daarna was hij jeugdtrainer bij Ajax en werkte hij voor de Schotse voetbalbond.