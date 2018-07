Vitesse legt Slowaaks international Bero (22) voor vier jaar vast

Bero is afkomstig van de Turkse club Trabzonspor, waar hij twee seizoenen actief was. In zijn vaderland won hij met AS Trencin twee keer op rij de landstitel en de nationale beker.

"Vitesse kwam voor mij op het juiste moment. Ik denk dat de Eredivisie mij ligt, net zoals de manier waarop we bij Vitesse willen voetballen", zegt Bero op de website van zijn nieuwe club. "Vitesse heeft ambities, net als ik. Ik ga er alles aan doen om succesvolle tijden in het geel-zwart te beleven."

Technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse is blij met de komst van de aanvallend ingestelde middenvelder. "Matus is altijd op zoek naar dreiging en heeft veel diepte in zijn spel. We zijn er allemaal van overtuigd dat hij iets extra's aan Vitesse kan toevoegen."

In het seizoen 2014/2015 werd Bero uitgeroepen tot Slowaaks talent van het jaar en een jaar later tot beste speler van de Slowaakse competitie. Hij heeft inmiddels vijf interlands achter zijn naam staan.

Buitink

Vitesse verlengde dinsdag ook het contract van Thomas Buitink met vier jaar. De achttienjarige spits maakte in het afgelopen seizoen zijn debuut in de Eredivisie.

"Ik wil de komende jaren uitgroeien tot vaste spits in de selectie van Vitesse. Dat de club mij een vierjarig contract aanbood, voelt als blijk van waardering en vertrouwen", laat hij weten.

Buitink is veelvoudig jeugdinternational van Oranje en kwam in het afgelopen seizoen vaak uit voor Jong Vitesse in de Derde Divisie. Op 11 februari maakte hij als invaller zijn debuut in het betaalde voetbal in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord (3-1). "Dat was een heel bijzonder moment, maar ook pas een begin", zei de ambitieuze Buitink.

Kashia

Eerder deze zomer trok Vitesse al Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (USM Alger) en Jake Clarke-Salter (Chelsea, op huurbasis) aan. De Arnhemse club zag aanvoerder Guram Kashia vertrekken naar het Amerikaanse San Jose Earthquakes, terwijl huurlingen Luc Castaignos (Sporting Lissabon), Matt Miazga, Mason Mount en Fankaty Dabo (allen Chelsea) terugkeerden naar hun werkgever.

Vitesse begint het nieuwe seizoen op 26 juli met een wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Luxemburgse Racing FC Union of Viitorul uit Roemenië. Op 12 augustus begint de ploeg aan de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

