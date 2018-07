FC Dordrecht verruilt kunstgras voor echte grasmat

De leiding van de club uit de Keuken Kampioen Competitie - zoals de Jupiler League vanaf komend seizoen heet - heeft daarom besloten om na vijf jaar weer terug te gaan naar echt gras. Het is de bedoeling dat het nieuwe veld, een hybride mat die voor 7 procent uit kunstgrasvezels bestaat die het echte gras versterken, voor aanvang van het nieuwe seizoen in het stadion ligt.

"We zullen onze huidige terreinknecht een beetje moeten bijscholen en hij krijgt wat extra assistentie", zegt commercieel directeur Rik Maaskant.

Dordrecht loopt hiermee al vooruit op de mogelijke verbanning van kunstgras uit de Eredivisie per ingang van het seizoen 2020/2021. "Wat dat betreft zijn we daar al klaar voor", zegt Maaskant. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer bereikte afgelopen seizoen de play-offs om promotie/degradatie, maar werd in de halve finales uitgeschakeld door Sparta Rotterdam.

Dordrecht wil het stadion deels verbouwen. De Zuid-Hollandse club hoopt dat over twee jaar de helft van het stadion, waaronder de businessruimtes, volledig is vernieuwd.

Almere City

Ook bij Almere City verdwijnt deze zomer de kunstgrasmat. De club uit Flevoland speelt komend seizoen weer op natuurgras. Eredivisieclub PEC Zwolle maakte bekend in 2021 of 2022 weer op echt gras te willen gaan spelen.

De KNVB installeerde in september vorig jaar een 'werkgroep kunstgras', die met voorstellen moest komen over de mogelijke termijn en over de mogelijke voorwaarden voor een verbod op kunstgras op het hoogste profniveau. Die projectgroep werd in november alweer opgeheven.

Komend seizoen spelen Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, VVV-Venlo, ADO Den Haag en FC Emmen op kunstgras in de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Competitie zijn tien clubs met kunstgras.