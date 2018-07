KNVB kan VAR toch per direct invoeren na akkoord met scheidsrechters

Eind juni werd bekend dat de invoering van de Video Assistant Referee (VAR) op losse schroeve stond. Dit kwam vanwege onenigheid over de nieuwe arbeidsvoorwaarden, waardoor een tekort aan videoscheidsrechters dreigde te onstaan.

In het maandag gesloten akkoord is vastgelegd dat er in eerste instantie meer gebruik zal worden gemaakt van ervaren videoscheidsrechters. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de aanstellingsprocedure.

In maart werd al besloten dat de VAR met ingang van 2018/2019 debuteert in de Nederlandse competitie. De videoscheidsrechter moet komend seizoen worden ingezet bij in totaal 324 duels.

Het gaat daarbij om 306 wedstrijden in de Eredivisie, de finale van de play-offs om promotie en degradatie, de halve finales en finale van de play-offs om Europees voetbal, de Johan Cruijff Schaal en alle duels vanaf de kwartfinales in het bekertoernooi.

WK

De VAR kent momenteel de internationale vuurdoop op het WK, nadat vorig jaar zomer al met de videoarbiter werd geëxperimenteerd tijdens de Confederations Cup.

Op het WK in Rusland werd tot dusver al regelmatig gebruik gemaakt van de VAR. Zo werden al diverse strafschoppen toegekend op advies van de videoscheidsrechter die in Moskou alle beelden tot zijn beschikking heeft.

Namens Nederland is Danny Makkelie als videoscheidsrechter actief op het WK. Hij is vanuit Moskou assistent bij iedere wedstrijd die arbiter Björn Kuipers leidt en staat ook andere scheidsrechters bij.