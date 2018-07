Arsenal presenteert Dortmund-verdediger Sokratis als derde grote aankoop

Papastathopoulos, die speelt onder zijn voornaam Sokratis, heeft in Londen een meerjarig contract ondertekend. Naar verluidt gaat het om een verbintenis voor drie seizoenen met een optie op een vierde jaar.

De verdediger is de derde grote aanwinst voor de ploeg van de nieuwe trainer Unai Emery. Eerder hengelden de 'Gunners' doelman Bernd Leno en verdediger Stephan Lichtsteiner binnen. Mogelijk volgt ook middenvelder Lucas Torreira van Sampdoria. Hij is momenteel nog actief op het WK met Uruguay.

Sokratis begon zijn loopbaan bij AEK Athene. De 79-voudig international maakte vervolgens de overstap naar Genoa, waarna hij uitkwam voor AC Milan en Werder Bremen. Hij brak vervolgens door bij Dortmund.

Arsenal kan de ervaren Griek goed gebruiken, aangezien Laurent Koscielny vanwege een blessure voorlopig nog niet in actie komt. Het is de tweede keer in een half jaar dat Arsenal zaken doet met Dortmund. In de winterstop nam de formatie uit de Premier League spits Pierre-Emerick Aubameyang over van de Duitsers.