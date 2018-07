Spaanse kranten fileren nationale ploeg en spreken van einde van generatie

"Wandelend naar huis", staat met grote letters op de voorpagina Marca, de grootste sportkrant van het land. De krant verwijst daarmee naar het trage tempo van de ploeg, die meer dan duizend passes verzond tegen de Russen, het meeste ooit in een WK-wedstrijd. "Het was steriele dominantie. Zonder snelheid, diepgang en plezier."

Volgens de krant Sport lijkt het spel van huidige Spanje in niets op het tiki-taka, waarmee in 2010 de wereldtitel werd veroverd en in 2008 en 2012 de Europese titel. "Het spel was lichtjaren verwijderd van het niveau van Zuid-Afrika en kwam in de buurt van de armoede van vier jaar geleden in Brazilië. Horror. Spanje voetbalde zichzelf in slaap."

Volgens AS deed het spel van Spanje "pijn aan de ogen". "Onze stijl is in verval. Wat heb je aan 75 procent balbezit als er geen diepte is?"

Extreem conservatief

Door de uitschakeling tegen de Russen is het WK het derde teleurstellende toernooi op rij geworden voor Spanje, dat twee jaar geleden op het EK ook niet verder kwam dan de achtste finales en op het WK 2014 in de groepsfase sneuvelde.

Veel wereldkampioenen van 2010 haakten de afgelopen jaren af en na de uitschakeling zondag in Moskou maakte Andres Iniesta bekend dat ook zijn interlandloopbaan voorbij is. Voor het WK zei Gerard Pique al dat het zijn laatste toernooi zou worden. Op de voorpagina van AS staat dan ook "Einde van een generatie".

"Deze derde opeenvolgende sof betekent het definitieve einde van de meest glorieuze cyclus van het Spaanse elftal", schrijft AS. "Het opent meteen het debat voor de toekomst. Het komt hard aan, maar verrassend is het allerminst. We zijn extreem conservatief."

Ook Marca stelt dat de "gouden jaren" definitief voorbij zijn. "Dit tijdperk begon op de penaltystip met een magische serie tegen Italië (kwartfinale EK 2008, red.) en eindigt met een treurige loterij tegen Rusland."

Naïef

De schuld van het verval en specifiek de uitschakeling tegen Rusland wordt deels neergelegd bij bondsvoorzitter Rubiales, die kort voor het WK bondscoach Julien Lopetegui ontsloeg, waarna de ploeg onder interim-bondscoach Fernando Hierro maar één wedstrijd won (0-1 tegen Iran) in Rusland.

"Denken dat het ontslag van Lopetegui de ploeg niet negatief zou beïnvloeden, was naïef", schrijft Marca. "Alles reduceren tot die slappe strafschoppenreeks tegen Rusland, zou te makkelijk en goedkoop zijn. Net als alle schuld in de schoenen van Hierro schuiven."

Het is nog niet bekend wie Hierro op gaat volgen. Voormalig FC Barcelona-trainer Luis Enrique en Quique Sánchez Flores, die onlangs vertrok bij Espanyol, worden genoemd. De eerstvolgende competitieve interlands van Spanje zijn in het najaar in Divisie A van de Nations League. De Spanjaarden spelen daarin tegen Engeland en Kroatië.

Rusland treft in de kwartfinales van het WK Kroatië, dat zondag na 1-1 en strafschoppen Denemarken uitschakelde. Ook Uruguay en Frankrijk schaarden zich bij de laatste acht. Maandag staan Brazilië-Mexico en België-Japan op het programma en dinsdag worden Zweden-Zwitserland en Colombia-Engeland gespeeld.