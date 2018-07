Schöne voelt zich 'helemaal leeg' na dramatische Deense penaltyserie

"Ik ben helemaal leeg", aldus Schöne tegenover de NOS. "Teleurstelling overheerst. Het zal een tijdje duren voordat ik trots ben op wat we hier bereikt hebben."

In de eerste knock-outwedstrijd van Denemarken op een WK in zestien jaar, had de ploeg zeker kans om Kroatië, outsider voor de wereldtitel, uit te schakelen. Na 1-1 in 120 weinig enerverende minuten leek doelman Kasper Schmeichel de held te worden.

In de verlenging keerde de keeper van Leicester City een strafschop van Luka Modric en in de serie had hij nog twee keer een antwoord op een Kroatische inzet, maar de Deense spelers lieten hem in de steek.

"Nee, we hebben onze keeper niet geholpen", beseft Schöne, die ook Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen en oud-Ajacied Christian Eriksen zag missen. "Kasper heeft het fantastisch gedaan, maar drie van de vijf strafschoppen missen is te veel."

Het was geen verrassing dat invaller Schöne achter de bal ging staan. Bij Ajax was hij jarenlang de vaste strafschoppennemer, al faalde hij afgelopen seizoen meerdere malen. Nu werd zijn inzet gekeerd door Danijel Subasic, die de held werd van Kroatië. "Ik wilde de keeper de andere hoek insturen, maar dat lukte niet. Hij pakte hem goed, of hij was slecht ingeschoten."

Scheidsrechter

Volgens Schöne, die halverwege Andreas Christensen verving, had Denemarken wel verdiend om door te gaan. "In de tweede helft en in de verlenging waren we beter, maar dat leverde geen echt grote kansen op."

Schmeichel sluit zich daarbij aan. "We hadden zeker verder moeten komen, alleen het geluk ontbrak", aldus de doelman, die de schuld deels bij arbiter Nestor Pitana legt, al maakte die geen grote fouten. "Ik had het gevoel dat we de scheidsrechter niet mee hadden vandaag. Het is lastig om dat te accepteren en in woorden te vangen. Ik ben nu te geëmotioneerd."

Kroatië was het vierde land dat zich plaatste voor de kwartfinales, na Rusland, Frankrijk en Uruguay. Maandag staan Brazilië-Mexico en België-Japan op het programma en dinsdag worden Zweden-Zwitserland en Colombia-Engeland gespeeld.