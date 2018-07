'Ajax wil Daley Blind deze zomer terughalen naar Amsterdam'

Volgens De Telegraaf stelt de directie van Ajax alles in het werk om tot een transfer te komen. De 28-jarige Blind staat nog tot medio 2019 onder contract bij Manchester United, waarvoor hij afgelopen seizoen maar zeven Premier League-wedstrijden speelde.

Door zijn gebrek aan speeltijd onder trainer José Mourinho hoopt Ajax dat de 'Red Devils' niet de hoofdprijs vragen voor Blind, die in 2014 voor 17,5 miljoen euro naar Old Trafford vertrok.

Naar verluidt wil Ajax qua salaris ook ver gaan voor Blind, nadat vorige week Dusan Tadic werd overgenomen van Southampton. Eerder legden de Amsterdammers Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) vast voor komend seizoen.

Blind na zijn vierde en laatste titel met Ajax

Vier landstitels

Blind, wiens vader Danny Blind lid is van de raad van commissarissen, moet bij Ajax de nodige ervaring toevoegen aan de selectie van trainer Erik ten Hag. De verdediger, die ook geregeld op het middenveld speelt, doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2009 in de hoofdmacht. In 2011, 2012, 2013 en 2014 werd hij landskampioen met de club, waarna hij koos voor United.

In zijn eerste twee jaar bij United, dat getraind werd door Louis van Gaal, had Blind vrijwel altijd een basisplaats en ook in het eerste jaar onder Mourinho kwam hij veel in actie. Afgelopen seizoen deed de Portugese trainer bijna geen beroep op de geboren Amsterdammer, die afgelopen winter een transfer naar AS Roma zag afketsen.

United verlengde kort daarna nog wel het contract van Blind met een jaar, om te voorkomen dat hij deze zomer transfervrij vertrekt.

Champions League

Blind en United zijn nog niet begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ajax is wel al enige tijd in training, nadat de ploeg van Ten Hag de landstitel afgelopen jaar aan PSV moest laten gaan.

Vorige week werkte de selectie een trainingskamp af in Duitsland, waar twee oefenduels werden gespeeld. Van Preussen Münster werd met 3-1 verloren, waarna Ajax met 9-0 won van SV Lippstadt.

De eerste officiële wedstrijd van Ajax in dit seizoen is op 25 juli thuis tegen Sturm Graz in de voorronde van de Champions League. Een week later is de return in Oostenrijk. Het Eredivisie-seizoen begint voor Ajax op zaterdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

