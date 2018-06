Martin komt als eerste speler sinds 2014 in Amerikaanse topcompetitie uit kast

"Vannacht is het Pride Night en dat is belangrijk voor me", schreef de middenvelder van Minnesota United bij een foto op Instagram waarop hij poseert met een regenboogvlag. "Ik maak bekend dat ik openlijk gay ben in de MLS."

Aanvankelijk vond Martin het niet nodig om zijn geaardheid zo openlijk te uiten. Veel van zijn ploeggenoten waren er al van op de hoogte, net als zijn familie en vrienden.

"Ik heb nooit gedacht dat het echt belangrijk zou zijn, omdat andere sporters mij al voor gingen", zegt hij in een interview met Star Tribune.

"Maar toen keek ik om me heen en zag dat er momenteel geen enkele openlijk homoseksuele sporter is in een van de vijf grote competities in de Verenigde Staten. Daarom is het toch belangrijk dat ik dit doe."

Mentale gezondheid

In 2014 was American footballer Michael Sam de laatste speler in een van de vijf grote Amerikaanse competities die uit de kast kwam. Dat deed hij vlak voor de draft van de NFL.

Hij speelde korte tijd voor Dallas Cowboys en Montreal Alouettes, voordat hij in 2015 wegens "problemen met mentale gezondheid" zijn afscheid aankondigde.

Achttienvoudig Amerikaans international Robbie Rogers ging Martin voor als homoseksueel in de MLS. De middenvelder kwam in 2013 uit de kast toen hij vertrok bij Leeds United en daarna zette hij ook direct een punt achter zijn loopbaan. Drie maanden later pakte Rogers zijn spelerscarrière weer op en speelde hij tussen 2013 en 2017 nog 78 duels voor LA Galaxy.

Basketballer Jason Collins was in april 2013 de eerste openlijk homoseksuele sporter in een van de vier grote professionele sportcompetities in de Verenigde Staten (NBA, NFL, NHL en MLB).