Van 't Schip denkt dat contract Van der Vaart bij PEC niet onmogelijk is

De 35-jarige Van der Vaart gaat zijn conditie op peil houden bij PEC, maar het is onduidelijk of hij zijn toekomst ook aan de Zwolse club verbindt.

"Over een contract hebben we het nog niet gehad. Maar niks is onmogelijk", zegt Van 't Schip vrijdag tegen het Algemeen Dagblad.

Van der Vaart had een aflopend contract bij FC Midtjylland, waar hij na twee seizoenen vertrekt. Hij liet zelf eerder weten dat hij graag in Denemarken, waar zijn vriendin Estavana Polman voor de handbalsters van Esbjerg speelt, wil blijven.

"Het is ook aan Rafael zelf. Zijn persoonlijke situatie speelt ook mee", aldus Van 't Schip. "Hij woont in Denemarken, waar zijn vriendin op hoog niveau handbalt. In de tussentijd traint hij gewoon met ons mee en kijken we wel hoe hij het doet."

Het contact tussen Van der Vaart en PEC Zwolle kwam tot stand dankzij Van 't Schip. De 54-jarige trainer en de middenvelder kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Ajax en het Nederlands elftal.

Ze spraken elkaar onlangs bij de NOS, waar ze beiden als analist actief zijn tijdens het WK. "Rafael gaf aan dat hij nog een jaar wil voetballen en fit wil worden. Toen heb ik aangeboden dat het bij ons kan en van het een kwam het ander", laat de coach weten.

Van der Vaart sluit vanaf maandag aan bij de training van PEC Zwolle. "Het is mooi om een speler als Van der Vaart bij de groep te hebben", besluit Van 't Schip.