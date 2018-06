Ajax moet externe commissie onderzoek laten doen naar verzorging Nouri

Ajax moet de rapportage binnen acht weken hebben opgesteld. De Amsterdamse club moet het calamiteitenonderzoek laten uitvoeren door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen.

Er bestaat een richtlijn die aangeeft wat de inspectie precies wil weten over de gebeurtenissen en de wijze van behandeling.

Volgens een woordvoerster komt het vaak voor dat de IGJ opdracht geeft voor dergelijke onderzoeken. "Meestal betreft het een zorginstelling. Bijzonder aan deze zaak is wellicht dat een voetbalclub de opdracht krijgt."

De aanleiding voor het onderzoek is de verklaring van directeur Edwin van der Sar eerder deze week, waarin Ajax erkende dat de club volledig aansprakelijk is voor de situatie van Nouri.

Hersenschade

De 21-jarige middenvelder kreeg in juli 2017 bij de vriendschappelijke wedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk te maken met hartritmestoornissen en moest op het veld worden gereanimeerd. Hij hield er ernstige en blijvende hersenschade aan over en is nog altijd niet aanspreekbaar.

In eerste instantie erkende Ajax de aansprakelijkheid niet. Nadat de familie van Nouri begin deze maand een arbitragezaak aanspande en een flinke schadevergoeding eiste, richtte de Amsterdamse club zich voor een third opinion tot twee hoogleraren in de cardiologie.

Deze specialisten oordeelden dat Nouri geen snelle adequate hulp heeft gekregen. Zij concludeerden dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie.

De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde.