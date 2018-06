Van der Vaart traint vanaf maandag mee bij PEC Zwolle

"De voormalig international sluit aan om vlieguren te maken op het trainingsveld", meldt PEC Zwolle op zijn website.

Het contact tussen Van der Vaart en PEC Zwolle kwam tot stand door Van ’t Schip. De 54-jarige trainer en de aanvallende middenvelder kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Ajax en het Nederlands elftal.

De oud-Ajacied vertrekt na twee jaar bij FC Midtjylland, waar hij een aflopend contract had. Het is nog onduidelijk of hij ook aan de slag gaat bij PEC. Als hij daadwerkelijk bij de Zwolse club tekent, keert hij na een afwezigheid van veertien seizoenen terug op de Nederlandse velden. In 2005 verliet hij Ajax voor Hamburger SV.

Eerder werd bekend dat Telstar Van der Vaart graag zou willen inlijven, maar hij liet later zelf weten in Denemarken te willen blijven. De routinier zou ook in beeld zijn bij Esbjerg fB.

Zes minuten

In zijn laatste seizoen bij Midtjylland kwam Van der Vaart verdeeld over twee invalbeurten niet verder dan zes minuten, maar veroverde hij met de Deense club wel de landstitel. Vanaf begin maart behoorde hij al niet meer tot de wedstrijdselectie.

Midtjylland nam de 35-jarige middenvelder in de zomer van 2016 over van Real Betis. In zijn eerste seizoen in Denemarken kwam hij nog tot vijftien competitieduels, waarin hij tweemaal scoorde.

Eerder was Van der Vaart ook actief voor Real Madrid en Tottenham Hotspur. Hij speelde op 19 november 2013 tegen Colombia zijn laatste interland voor het Nederlands elftal.