Feyenoord oefent tegen Cocu's Fenerbahçe, Ajax in Olympisch Stadion

Feyenoord en Fenerbahçe treffen elkaar in het Sükrü Saracoglustadion in Istanbul. De aftrap wordt om 20.00 uur verricht.

Cocu werd afgelopen woensdag door Fenerbahçe gepresenteerd aan de pers. Hij tekende onlangs een contract voor drie jaar tot de zomer van 2021 bij de Turkse topclub, die afgelopen seizoen in de Süper Lig tweede werd achter kampioen Galatasaray.

Feyenoord begint de voorbereiding zaterdag met een oefenwedstrijd tegen de amateurs van SDC Putten. Van 9 tot en met 14 juli belegt de selectie van coach Giovanni van Bronckhorst een trainingskamp in Zwitserland.

Daar doet Feyenoord mee aan het toernooi om de Uhrencup, waar de Zwitserse clubs Young Boys en het FC Basel van Ricky van Wolfswinkel als tegenstanders fungeren. Op zondag 29 juli sluit de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Eredivisie de voorbereiding af met een wedstrijd tegen het Spaanse Levante.

Als bekerwinnaar opent Feyenoord het seizoen op zaterdag 4 augustus met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen PSV. Een paar dagen later staat het eerste duel in de derde voorronde van de Europa League op het programma.

Ajax

Ajax speelt met de confrontatie tegen Anderlecht voor het eerst in vier jaar een wedstrijd in het Olympisch Stadion. De Amsterdammers kwamen in september 2014 voor het laatst in actie in het stadion in Amsterdam-Zuid. Destijds nam Ajax het in de KNVB-beker op tegen de amateurs van JOS Watergraafsmeer (9-0 winst).

In het verleden troffen Ajax en Anderlecht elkaar slechts vier keer elkaar in officiële wedstrijden. In de seizoenen 2009/2010 en 2010/2011 kwamen de recordkampioenen van Nederland en België elkaar tegen in de Europa League. Van die vier ontmoetingen won Ajax er twee en was Anderlecht eenmaal de sterkste.

Ajax begon de voorbereiding afgelopen zaterdag met een overwinning op VVSB (0-7). Volgende week zaterdag speelt de ploeg van coach Erik ten Hag twee oefenduels op één dag. Dan zijn het Deense FC Nordsjaelland en Steaua Boekarest de tegenstanders.

Op donderdag 19 juli staan er opnieuw twee oefenwedstrijden op één dag op het programma voor Ajax. Dan zijn de Engelse clubs Wolverhampton Wanderers en Walsall de opponenten.

Ajax opent het nieuwe seizoen op woensdag 25 juli. Dan speelt de nummer twee van het vorige seizoen in de Eredivisie in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.