Heracles haalt Spaanse spits op bij Villarreal B, dubbelslag Willem II

Dalmau heeft een tweejarig contract getekend bij de Eredivisie-club uit Almelo. Hij traint op 9 juli voor het eerst mee bij zijn nieuwe werkgever, omdat hij afgelopen weekend nog play-offwedstrijden speelde met zijn oude club.

Technisch manager Mark-Jan Fledderus noemt de Spanjaard een spits met een goede techniek en veel snelheid. "Dat weet hij te koppelen aan goede loopacties en beweeglijkheid in zijn spel. Adrián voegt als moderne aanvaller specifieke kwaliteiten toe aan onze selectie", zegt hij op de site van Heracles.

Dalmau kwam afgelopen seizoen tot 34 competitiewedstrijden en tien doelpunten voor Villarreal B, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje.

De Mallorcaan speelde in het verleden ook één seizoen in de jeugd bij Real Madrid. Daarnaast staan Rayo Vallecano, Zamora, Racing Ferrol, Espanyol B, Numancia en Real Mallorca op zijn cv. Hij was nog nooit actief buiten Spanje.

Heracles legde eerder deze zomer al Maximilian Rossmann (SF Lotte), Janis Blaswich (Borussia Mönchengladbach), Joey Konings (PSV), Silvester van der Water (Almere City) en Yoëll van Nieff (FC Groningen) vast. De Duitser Frank Wormuth is als trainer de opvolger van John Stegeman.

Willem II

Willem II neemt Meissner definitief over van ADO Den Haag. De 27-jarige verdediger werd het afgelopen halfjaar al verhuurd aan de Tilburgse club. Hij heeft nu een mondeling akkoord bereikt over een contract tot medio 2021 bij Willem II. Meissner had bij ADO Den Haag nog een contract voor één seizoen.

ADO nam de Duitser in de zomer van 2016 over van MSV Duisburg. Na 28 officiële wedstrijden in zijn eerste seizoen kwam hij in de jaargang 2017/2018 minder aan spelen toe. In januari van dit jaar werd hij verhuurd aan Willem II.

De Eredivisie-club uit Brabant heeft ook de Duitser Atakan Akkaynak overgenomen. De negentienjarige middenvelder komt over van Bayer Leverkusen, waar hij de jeugdopleiding doorliep. "Ik had verschillende opties in Europa, maar voor mijn ontwikkeling vind ik de Nederlandse competitie het meest interessant. Er wordt hier aanvallend gespeeld en talenten krijgen de kans", reageert Akkaynak op de site van Willem II.

"We volgden Atakan al een tijdje", zegt technisch directeur Joris Mathijsen. "Hij is een talentvolle middenvelder. We zijn uiteraard zeer tevreden dat het is gelukt hem aan boord te halen."

Atakan Akkaynak

PEC Zwolle

Anass Achahbar speelt komend seizoen opnieuw voor NEC. De aanvaller wordt nog een jaar gehuurd van PEC Zwolle. Achahbar was vorig seizoen topscorer bij de club uit Nijmegen met zeventien doelpunten in 28 wedstrijden.

"Vorig seizoen ben ik hiernaartoe gekomen met als doel om NEC terug te brengen naar de eredivisie”, aldus Achahbar, die in het verleden ook voor Feyenoord uitkwam. "Dat is niet gelukt, dus die missie wil ik het komende seizoen afmaken. NEC is een mooie club en ik heb hier vorig seizoen een fijne tijd gehad.''

PEC heeft de huurovereenkomst met Nicolás Freire ontbonden. De 24-jarige Argentijnse verdediger, die afgelopen seizoen tot achttien optredens voor de Zwollenaren kwam, traint momenteel mee met het Braziliaanse Palmeiras.