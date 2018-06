Ajax-trainer Ten Hag rekent voorlopig 'gewoon' op Ziyech

"Voorlopig is Hakim nog een speler van Ajax. De afspraak is dat hij zich op 9 juli weer zal melden bij ons", aldus Ten Hag vrijdag in gesprek met NUsport bij het trainingskamp van Ajax in het Duitse Klosterpforte .

De 25-jarige Ziyech is niet in Duitsland, omdat hij tot en met afgelopen maandag met Marokko actief was op het WK in Rusland. Het Afrikaanse land strandde in de groepsfase na nederlagen tegen Iran en Portugal (beide 0-1) en een gelijkspel tegen Spanje (2-2). De Ajacied stond drie keer in de basis.

Ten Hag heeft na het laatste WK-duel van Marokko nog contact gehad met Ziyech. "We hebben afspraken gemaakt hoe we nu verdergaan", zegt de coach. "Als hij er is, houd ik rekening met hem. Graag zelfs, want we kunnen hem supergoed gebruiken. Ik vind Hakim een geweldige speler en hij kan heel veel bijdragen aan het team."

Transfer

Ten Hag weet echter ook dat Ziyech deze zomer graag een transfer wil maken. "Ik vind persoonlijk dat ik vrij weinig meer te zoeken heb in Nederland. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Op een gegeven moment is het tijd om te gaan", vertelde de 25-jarige spelmaker begin mei in een interview met het AD.

De oud-speler van sc Heerenveen en FC Twente werd de afgelopen maanden vooral in verband gebracht met een transfer naar AS Roma, maar voorlopig is hij nog gewoon Ajacied. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2021 in Amsterdam.

"Er liggen afspraken: als Hakim het ideale plaatje vindt, wil hij graag de stap maken", aldus Ten Hag vrijdag. "Maar vindt hij dat niet, dan heeft hij het ontzettend goed naar zijn zin bij Ajax en speelt hij nog heel graag een jaar bij Ajax. We gaan dit de komende periode bekijken, de transferperiode duurt nog lang (tot en met 31 augustus, red.)."

Tadic

Ajax legde woensdag de Servische WK-ganger Dusan Tadic voor 11,4 miljoen euro vast. De oud-speler van FC Groningen en FC Twente zou als spelmaker een opvolger voor Ziyech kunnen zijn. Ook Zakaria Labyad, die overkwam van FC Utrecht, zou de positie van de Marokkaanse international kunnen overnemen.

Ajax speelt op 25 juli (Amsterdam) en 1 augustus (Graz) zijn eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De 33-voudig landskampioen neemt het dan op tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League.

Ajax speelt voor die belangrijke wedstrijden nog oefenduels met het Deense FC Nordsjaelland en het Roemeense FCSB (beide op 7 juli), Anderlecht (13 juli) en Wolverhampton Wanderers en Walsall FC (beide op 19 juli).

Die laatste twee wedstrijden zijn tijdens het trainingskamp in het Engelse Birmingham (14 tot en met 20 juli), waar Ziyech zoals het er nu voor staat gewoon bij zal aansluiten.