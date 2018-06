Fellaini tekent toch nieuw contract bij Manchester United

"Ik ben blij dat ik bij Manchester United kan blijven", aldus Fellaini op de site van zijn club. "Ik heb deze beslissing genomen omdat ik gelukkig ben bij de club. Bovendien heb ik het gevoel dat dit team nog heel veel kan bereiken onder trainer José Mourinho."

De fysiek sterke middenvelder is momenteel met België actief op het WK in Rusland. Hij was donderdag basisspeler in het duel met Engeland (1-0-zege) toen bondscoach Roberto Martinez de kans gaf aan veel reseverspelers. Tegen Tunesië (5-2) was Fellaini invaller, in het duel met Panama (3-0-zege) bleef hij negentig minuten op de bank.

Mourinho wilde de 84-voudig international graag behouden voor United, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Premier League. De laatste maanden probeerde hij Fellaini te overtuigen en dat heeft geholpen. "Ik ben heel blij dat Marouane bij ons blijft", zegt de Portugese manager. "Ik heb altijd geloofd dat hij bij United wilde blijven."

Fellaini kwam in 2013 voor ruim 30 miljoen euro over van Everton In 156 wedstrijden voor Manchester United maakte de middenvelder twintig doelpunten.