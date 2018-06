Blangé vertrekt als prestatie- en innovatiemanager bij KNVB

De KNVB was al enige maanden in gesprek met Blangé over zijn vertrek. De bond meldt "de organisatie anders te willen gaan inrichten". Blangé had als PIM de taak om de KNVB, de coaches en clubs te voorzien van innovatieve en wetenschappelijke inzichten.

"Met het opnieuw inrichten van onze afdelingen topvoetbal en voetbalontwikkeling gaan we een andere kant op dan voorheen het geval was", zegt algemeen directeur Eric Gudde op de website van de KNVB. "Dat leidt ertoe dat posities wijzigen, waardoor ook posities vervallen, zoals de positie van prestatie- en innovatiemanager."

Dat betekent volgens Gudde niet dat innoveren geen speerpunt meer is bij de KNVB. "De behoefte om op basis van onderzoek en innovatie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de voetbalprestaties blijft overeind, we gaan dit alleen anders invullen onder de nieuwe structuur."

"We vinden het spijtig daardoor afscheid te moeten nemen van Peter Blangé, maar we hebben deze keuze gemaakt met oog op de toekomst. We zijn Peter erkentelijk voor zijn bijdrage en wensen hem alle succes bij de voortzetting van zijn loopbaan."

Van Breukelen

Het contract van Blangé liep nog een halfjaar door. De olympisch volleybalkampioen van 1996 werd binnengehaald door de toenmalige technisch directeur Hans van Breukelen.

De 53-jarige Blangé was werkzaam op de afdeling voetbaltechnische zaken, die toen nog onder leiding stond van Van Breukelen. Een paar maanden na Blangés aanstelling stapte de voormalig keeper echter op.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld", aldus Blangé. "Ik ben hier niet begonnen om na krap anderhalf jaar weer te vertrekken. De KNVB wil een andere kant op en ik respecteer die keuze. Ik kijk met een goed gevoel terug op wat er de afgelopen anderhalf jaar allemaal is bereikt."

Hij vindt dat hij een sterk fundament achterlaat in Zeist. "De potentie van het Nederlandse voetbal, met de inmiddels gemoderniseerde campus, is enorm. Daarbij is innovatie en anders denken noodzakelijk om uit de huidige situatie van het Nederlandse voetbal te komen. Ik zie ernaar uit om elders mijn expertise in een sportgerelateerde functie voort te zetten."

Atlanta

Blangé nam als volleyballer vier keer deel aan de Olympische Spelen. Hij maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die in 1996 goud veroverde in Atlanta en vier jaar eerder zilver pakte in Barcelona.

Hij is recordinternational met vijfhonderd interlands. Van mei 2006 tot december 2010 was hij bondscoach van de Nederlandse mannenploeg. Bij ORTEC Sports maakte Blangé daarna onder meer prestatieanalyses voor meerdere clubs uit het Nederlandse betaald voetbal.