Vejinovic definitief van Feyenoord naar AZ, twee aankopen voor NAC

Vejinovic speelde vorig seizoen maar zeven wedstrijden voor AZ, omdat hij begin oktober een zware knieblessure opliep in het thuisduel met Feyenoord. De club van trainer John van den Brom wilde desondanks graag verder met de geboren Amsterdammer.

"We kregen de kans om Marko definitief over te nemen en daar hoefden wij niet lang over na te denken", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ. "Hij is een speler met extra kwaliteiten. Tijdens zijn blessure heeft hij laten zien dat hij enorm gedreven is, nog heel erg die bewijsdrang heeft en dat hij thuishoort op dit niveau."

Vejinovic had nog een contract tot medio 2019 bij Feyenoord, dat hem in de zomer van 2015 voor zo'n 3,5 miljoen euro overnam van Vitesse. De voormalige jeugdinternational kwam in twee seizoenen tot 25 competitieduels voor de Rotterdammers. Hij kreeg in zijn eerste jaar nog regelmatig speeltijd in De Kuip, maar raakte vervolgens uit beeld.

Heracles Almelo

Vejinovic doorliep de jeugdopleiding bij AZ en debuteerde in het kampioensjaar 2008/2009 onder trainer Louis van Gaal in het eerste elftal van de Noord-Hollanders. Na dat seizoen verhuisde hij naar Heracles Almelo, dat hij vier jaar later verruilde voor Vitesse.

De controlerende middenvelder is "heel blij" dat hij definitief terug is in Alkmaar. "AZ is een fantastische club waar ik het 't afgelopen seizoen ontzettend naar mijn zin heb gehad. We passen denk ik heel goed bij elkaar, zowel qua speelstijl als de mentaliteit. Na mijn blessure ben ik op de weg terug en het gaat hartstikke goed."

Vejinovic is de vijfde aankoop van AZ deze zomer na keeper Rody de Boer (Telstar) en Leon Bergsma, Vince Gino Dekker en Mauro Savastano, die alle drie overkwamen van Ajax.

Daartegenover staat het vertrek van spits Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), keeper Gino Coutinho (NEC) en middenvelder Joris van Overeem (FC Utrecht).

NAC Breda

NAC Breda contracteerde vrijdag zijn vierde en vijfde nieuwe speler voor het komende seizoen. Jurich Carolina komt over van provinciegenoot PSV, waar hij bij het belofteteam speelde, en is vastgelegd voor drie jaar.

"Van Jong PSV naar NAC is een mooie vervolgstap in mijn carrière. Ik krijg nu de kans om wedstrijden te spelen op Eredivisie-niveau", aldus de negentienjarige verdediger, die geboren is op Curaçao. Carolina speelde in de jeugd voor Fortuna Sittard en AZ, waarna PSV hem naar Eindhoven haalde.

De nieuwe NAC-trainer Mitchell van der Gaag mocht nog een defensieve versterking verwelkomen, want ook Gregory Leigh zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar. De 23-jarige linksback uit Engeland, die jarenlang in jeugd van Manchester City speelde, komt over van League One-club FC Bury.

"Wij zijn bewust op zoek gegaan naar een type speler als Gregory, omdat we vanuit onze speelstijl de flanken optimaal willen gebruiken", stelde technisch directeur Hans Smulders op de site van NAC. "Daar is veel loopvermogen voor nodig. Gregory is een atletische en explosieve linksback, die een belangrijke schakel kan vormen tussen de verdediging en de aanval."

Eerder haalde NAC al de aanvallers Mikhail Rosheuvel (Roda JC), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern) en verdediger Pelé van Anholt (LA Galaxy).