FC Twente vindt investeerders voor injectie van 8 miljoen euro

"Het is een eerste aanzet, want de komende tijd zullen meer partijen worden benaderd deel te nemen. Hiermee willen de investeerders laten zien dat zij vierkant achter de club staan", laat FC Twente weten op zijn website.

FC Twente verkeert in acute geldnood. Dat komt mede door twee miljoenenclaims, een van de Belastingdienst (4,4 miljoen) en een van een Argentijnse zaakwaarnemer (6,3 miljoen).

Met de fiscus trof Twente eerder deze maand een schikking na een slepende zaak. De club uit Enschede had in de periode 2011-2015 te weinig loon- en omzetbelasting afgedragen. Het grootste deel van het bedrag had betrekking op de transfer van oud-speler Dusan Tadic.

Het internationale sporttribunaal CAS stelde de zaakwaarnemer Mathias Bunge deze week in het gelijk in diens zaak tegen FC Twente. Een Nederlandse rechter moet nu bepalen of Bunge recht heeft op 6,3 miljoen euro die gemoeid was met de transfer van de Mexicaanse aanvaller Jesus Corona.

De landskampioen van 2010 speelt komend seizoen door de degradatie voor het eerst sinds 1983/1984 in de Eerste Divisie. De ploeg van trainer Marino Pusic begint op 17 augustus aan de jacht op promotie met een thuiswedstrijd tegen Sparta. Woensdag werkte Twente zijn eerste training van het nieuwe seizoen af.

Bekijk het programma in de Eerste Divisie