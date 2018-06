Martinez ondanks zege op Engeland vol lof over treffer Januzaj

De vleugelspeler kwam in de tweede helft vanaf de rechterkant naar binnen en liep de Engelse doelman Jordan Pickford kansloos met een fraaie krul in de verre hoek.

"Het is een beloning voor zijn seizoen", zei de Spaanse coach na afloop bij Sporza. "Hij heeft de voorbije jaren gemerkt dat het leven van een profvoetballer niet altijd over rozen gaat. Maar Adnan heeft een uniek talent en dat heeft hij getoond."

Zowel België als Engeland had eigenlijk de voorkeur om als tweede in de poule te eindigen. Daardoor wacht in de volgende ronde weliswaar het sterke Colombia, maar worden landen als Brazilië, Frankrijk, Portugal, Argentinië en Uruguay tot aan de finale ontlopen.

Japan

Januzaj bezorgde de Belgen echter de zege, waardoor in de volgende ronde Japan wacht en in de kwartfinale mogelijk een confrontatie met Brazilië op het programma staat.

"Je kunt geen ideaal scenario plannen", stelde Martinez echter. "Veel grote namen hebben geflirt met een exit of liggen er al uit. Maar we kijken naar onszelf. We zijn nu sterker dan voor de wedstrijd."

De oud-coach van onder meer Everton meent dat België, dat met liefst negen andere spelers aantrad, sterk speelde. "Het belangrijkse vandaag was dat we als groep sterk voor de dag zijn gekomen. Dat we dan ook nog winnen is een bonus."

Het duel in de achtste finales tussen België en Japan staat maandag in Rostov op het programma. Aftrap is om 20.00 uur.