Rooney maakt definitief overstap van Everton naar DC United

De 32-jarige Rooney verlaat Everton zodoende alweer na één seizoen, nadat hij vorig jaar zomer terugkeerde van Manchester United. De aanvaller maakte in het seizoen 2002/2003 zijn profdebuut bij de ploeg uit Liverpool, waarna hij in 2004 overstapte naar de 'Mancunians'.

"Iedereen bij Everton wil Wayne ontzettend bedanken voor zijn inzet voor de club en we wensen hem alle succes met zijn overgang naar DC United", meldt Everton donderdag op de website.

De overgang van de voormalig Engels international naar de Amerikaanse competitie hing al enige tijd in de lucht. De aanvaller zou al in mei een overeenkomst met DC United hebben gesloten. Hij tekent een contract voor 3,5 jaar en is vanaf 10 juli officieel speelgerechtigd. Op die dag gaat de transfermarkt in de Verenigde Staten officieel open.

Jongste doelpuntenmaker

Rooney is nog altijd de jongste doelpuntenmaker in de Premier League namens Everton. Hij maakte in oktober 2002 als zestienjarige het winnende doelpunt tegen Arsenal.

In het shirt van Manchester United kwam de 119-voudig international van Engeland tot 556 wedstrijden, waarin hij 253 keer scoorde. Daarmee is hij topscorer aller tijden van de club waarmee hij onder meer vijf keer kampioen werd en een keer de Champions League won.

Rooney is de tweede grote speler in korte tijd die de overstap van de Premier League naar de Verenigde Staten maakt, want Zlatan Ibrahimovic verruilde Manchester United eind maart voor Los Angeles Galaxy.

Het seizoen in de MLS is enkele weken onderweg. DC United staat onderaan in de Eastern Conference met tien punten uit twaalf duels.