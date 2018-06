Van Marwijk gaat hoofdtrainer Van Bommel ondersteunen bij PSV

"Hij krijgt een rol en gaat me ondersteunen. Hij zal soms wel en soms niet op het trainingsveld staan. Als je iemand die alles heeft meegemaakt in de familie hebt, dan zou je dom zijn om dat niet te benutten", bevestigde Van Bommel donderdag op zijn eerste werkdag als hoofdcoach van PSV.

"Wat ik van hem verwacht, is dat hij me ondersteunt en soms advies geeft. 'Heb je daaraan gedacht? Kun je dit zo doen?' Hij zal een klankbord zijn. Bert heeft zo veel ervaring dat ik hem niet hoef te sturen. Ik ga niet een hele lijst maken van dingen die hij moet doen. Dat gaat vanzelf."

Van Bommel heeft al veel opgestoken van Van Marwijk tijdens hun gezamenlijke avonturen in Saoedi-Arabië en Australië. "Het trainersvak is een ervaringsvak. In die landen leerde ik ook andere culturen kennen. Het is mooi als je ook in andere culturen ideeën kunt overbrengen."

Vakantie

De oud-middenvelder voelt dat hij toe is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, al werd hij door het vertrek van Phillip Cocu naar Fenerbahçe eerder dan verwacht doorgeschoven. "Ik heb meegelopen bij Saoedi-Arabië en Australië. Je wilt je carrière graag plannen en dat lukt niet altijd, maar ik ben er klaar voor om hoofdcoach te zijn van PSV."

Na vrijdag gaat Van Bommel op aandringen van algemeen directeur Toon Gerbrands eerst kort op vakantie. De Limburger is net terug van het WK, waar hij als assistent van bondscoach Van Marwijk met Australië in de groepsfase werd uitgeschakeld.

"Spelers hebben rust nodig, maar trainers ook. Ik heb er even over nagedacht, maar ben het met Toon eens dat ik even rust moet nemen om weer fris op het veld te kunnen staan. Dit is de beste oplossing."

Dominant

Van Bommel heeft de PSV-spelers donderdag verteld dat hij dominant spel wil zien. "Maar als dat niet lukt, moet je nog steeds winnen. Ik wil dominant voetbal, met een bepaald idee. Iedere trainer is anders. Mijn ideeën zijn niet speciaal, maar dit is mijn manier", zei hij.

"Ik denk dat we een aardige selectie hebben. Er is altijd belangstelling van andere clubs, omdat we goede spelers hebben. Het is onze taak om de ploeg zo te laten spelen dat we dat kunnen opvangen."

Van Bommel is aan het kijken waar hij de selectie nog wil versterken. "Het is niet altijd makkelijk om goede, oude spelers binnen te halen, al maakt de leeftijd niet uit als een speler goed is. En je moet als team goed functioneren, dat is het belangrijkste", zei de oud-speler van onder meer FC Barcelona, Bayern München en AC Milan.

Voorlopig speelt er op transfergebied niets volgens Van Bommel. "Maar het moeilijke is: de transfermarkt is open tot en met 31 augustus. Tot die tijd zal het onrustig zijn. Ik heb met een aantal jongens op het veld gesproken en zal voor vrijdag nog met een aantal jongens gaan praten."

PSV onder 19

Vorig seizoen was Van Bommel trainer van PSV onder 19, waarmee hij de titel pakte. De eerste officiële wedstrijd van landskampioen PSV is de strijd om de Johan Cruijff Schaal, op zaterdag 4 augustus tegen KNVB-bekerwinnaar Feyenoord.

Een week later begint de landskampioen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aan de Eredivisie. Eind augustus wacht PSV een play-off om een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.