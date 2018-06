FC Twente ontkent te dreigen met faillissement richting gemeente

De degradant reageert daarmee op een bericht van Tubantia, waarin staat dat de club de gemeente onder druk zet in de hoop op een garantstelling van 7 miljoen euro.

"Het moge duidelijk zijn dat er van onze kant geen sprake is van dreiging richting de politiek. De gesprekken zijn constructief en vinden in goede harmonie plaats. We zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte houden", stelt Twente de fans in een verklaring gerust.

"We weten dat een en ander tot onzekerheid kan leiden, maar we vragen toch begrip voor onze werkwijze. Alles is gericht op een gezonde toekomst van FC Twente, voor de korte, maar zeker voor de lange termijn."

Door een garantstelling van 7 miljoen euro door de gemeente hoopt FC Twente tegemoet te kunnen komen aan schuldeisers. De gemeente Enschede leende eerder al 17 miljoen euro aan de club en staat ook al garant voor 8,4 miljoen euro.

Financiële problemen

FC Twente kampt al jaren met forse financiële problemen. In februari 2017 werd een dreigend faillissement afgewend dankzij de garantstelling van 8,4 miljoen euro door de gemeente.

De club uit de Eerste Divisie heeft nog diverse schulden. Onlangs werd een schikking van 4,4 miljoen euro getroffen met de Belastingdienst en de zaakwaarnemer van oud-FC Twente-speler Jesus Corona heeft zeer waarschijnlijk nog recht op 6,3 miljoen euro.

Sinds de degradatie uit de Eredivisie vonden bij FC Twente intern veel wijzigingen plaats. Zo wordt het budget flink teruggeschroefd, keert Ted van Leeuwen terug als technisch directeur en krijgt Fred Rutten een adviserende rol in de raad van commissarissen.