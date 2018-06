Heerenveen-aanvaller Ghoochannejhad stopt als international Iran

De dertigjarige aanvaller maakte zijn beslissing bekend op Instagram. "De zes jaar bij de nationale ploeg waren de mooiste jaren uit mijn leven", schrijft de spits. Ghoochannejhad speelde 43 interlands voor Iran en maakte daarin zeventien goals.

De spits van sc Heerenveen behoorde onder Carlos Queiroz, de Portugese bondscoach van Iran, tot de WK-selectie, maar kwam op het toernooi in Rusland niet in actie. Hij bleef negentig minuten op de bank zitten in de gewonnen openingswedstrijd tegen Marokko (1-0) en moest ook toekijken tegen Spanje (0-1 verlies) en Portugal (1-1). Door die resultaten bleef Iran steken in de groepsfase.

Op het WK van 2014 behoorde Ghoochannejhad ook tot de Iraanse selectie en toen kwam hij wel in actie. In de derde groepswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (3-1 nederlaag) maakte hij de enige Iraanse treffer op het toernooi in Brazilië. Iran eindigde toen onderaan in een groep met verder Argentinië en Nigeria.

De Iraniër verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland en speelde voor onder meer Go Ahead Eagles, FC Emmen en SC Cambuur. Ghoochannejhad doorliep de Nederlandse jeugdelftallen, maar debuteerde in 2012 in de nationale ploeg van Iran.

De afgelopen twee seizoenen speelde hij voor sc Heerenveen, in welke periode hij tot 27 treffers in de Eredivisie kwam. Zijn contract in het Abe Lenstra loopt deze zomer af. Het is nog niet bekend bij welke club hij zijn loopbaan voortzet.