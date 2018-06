Sporting neemt al na negen dagen afscheid van trainer Mihajlovic

Het rommelt al maandenlang bij Sporting, met als dieptepunt vorige maand de aanval van tientallen hooligans op het trainingscomplex van de club.

Voorzitter Bruno de Carvalho, die overhoop lag met een groot deel van de selectie, werd onlangs weggestuurd door de leden van de club. De leiding is nu in handen van Sousa Cintra.

De 73-jarige Portugees krijgt de rust voorlopig niet terug, want een van zijn eerste besluiten was Mihajlovic te ontslaan. De oud-topverdediger had de locatie van het trainingskamp gewijzigd, iets wat Sporting volgens Cintra 300.000 euro kostte.

"Mihajlovic komt niet in onze plannen voor. We gaan een nieuwe, getalenteerde coach aanstellen die met het team kan vechten voor het kampioenschap'', zei de nieuwe voorzitter.

Dost

Mihajlovic was tot januari van dit jaar coach van Torino en stond ook bij onder meer Fiorentina, AC Milan en het nationale elftal van Servië aan het roer.

Bas Dost keert Sporting waarschijnlijk deze zomer de rug toe. Hij diende net als vijf andere spelers een transferverzoek in, maar het bestuur wil daar vooralsnog niet aan meewerken.

Dost was een van de spelers die klappen kreeg toen de hooligans de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. Hij hield een flinke hoofdwond over aan de aanval en moest zich laten hechten.

Hoewel zijn contract nog twee jaar doorloopt, liet Dost vorige maand al weten dat de aanval veel impact op hem had. Zijn conclusie is nu dat hij geen toekomst meer ziet voor zichzelf bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Liga NOS.