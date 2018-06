Cocu beseft dat verwachtingen hoog zijn bij 'heel grote club' Fenerbahçe

"Mijn belangrijkste doel is om een sterke ploeg op te bouwen. Dat moeten we stap voor stap doen", zei Cocu tijdens zijn perspresentatie, die vanwege de vertalingen tussen het Turks en Engels ruim een uur duurde.

"Ik ben blij dat we morgen gaan beginnen met trainen. Fenerbahçe is een heel, heel grote club. We willen de fans weer blij en trots maken. Ik weet dat deze club al vier jaar geen kampioen is geworden en al zo lang wacht op voetballen in de Champions League."

"Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier mooie dingen kunnen bereiken. Als we er maar iedere dag hard voor werken met elkaar."

Cocu tekende onlangs een contract voor drie jaar tot de zomer van 2021 bij Fenerbahçe, waar hij de opvolger is van de ontslagen Aykut Kocaman.

De 47-jarige Eindhovenaar stond de afgelopen vijf jaar aan het roer bij PSV, waarmee hij drie landstitels veroverde, één keer de KNVB-beker pakte en éénmaal de achtste finales van de Champions League bereikte.

Emotie

Cocu kijkt er nu naar uit om te gaan werken in een land waar voetbal intens wordt beleefd, iets wat zeker het geval is bij Fenerbahçe, waar de supporters zich meestal flink laten horen.

"Ik houd van voetballen in volle stadions, met gepassioneerde fans. Als je wint, is iedereen blij. Als we niet winnen, ben ik zelf niet blij en ik kan me voorstellen dat de fans dat dan ook niet zijn. Die emotie is een belangrijk onderdeel van onze sport."

Fenerbahçe moest de laatste jaren steeds toezien hoe de stadgenoten Galatasaray en Besiktas er met de titel vandoor gingen. Met een nieuwe voorzitter (Ali Yildirim Koç), een nieuwe technisch directeur (Damien Comolli) en Cocu als trainer hoopt 'Fener' eindelijk weer een prijs te gaan pakken.

Cocu, die assistent-trainer Chris van der Weerden meeneemt naar Istanbul, denkt dat zijn ervaring hem gaat helpen om overeind te blijven aan de Bosporus.

"Ik heb zes jaar bij FC Barcelona gespeeld. Dan leer je omgaan met de druk die bij zo'n grote club hoort. Ook als trainer heb ik geleerd om onder druk te presteren."

Cocu gaat bij onder anderen Frank de Boer, Dirk Kuijt en Guus Hiddink informatie inwinnen over zijn nieuwe club en werkomgeving. "Ze hebben allemaal in Turkije gewerkt. Het helpt me om de club en het land beter te leren kennen."